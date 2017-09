Officieel protest tegen “racistisch” en expliciet supporterslied over Romelu Lukaku

Antidiscriminatiegroep Kick It Out heeft Manchester United gevraagd om actie te ondernemen tegen een “racistisch” supporterslied over Romelu Lukaku. Dat melden verschillende Engelse media.

Volgens Kick It Out is de tekst van het lied, over de lengte van Lukaku’s penis, “beledigend en discriminerend”.

SPOTTED: Man United fans new chant for Romelu Lukaku. pic.twitter.com/oeFcVk8cth — SPORF (@Sporf) 13 september 2017

“Racistische stereotypes zijn nooit aanvaardbaar, ongeacht de intentie om de speler te steunen”, aldus Kick It Out, dat op de hoogte is van een filmpje “met racistische gezangen van Manchester United-supporters” na het doelpunt van de spits van de Red Devils in de Champions League-wedstrijd van 12 september tegen Bazel (3-0).

“We hebben Manchester United gecontacteerd over de kwestie. We zullen nauw met hen en met de Engelse Voetbalbond (FA) samenwerken om te verzekeren dat dit snel aangepakt wordt”, verklaarde een woordvoerder van Kick It Out aan de BBC. “Als we berichten vernemen over het discriminerende lied, dan zullen die overgemaakt worden aan de raad van beheer en dan kunnen zij die zich hieraan schuldig maken een straf verwachten.”

De Rode Duivel verliet afgelopen zomer Everton voor 85 miljoen euro voor de ploeg van José Mourinho, een bedrag dat nog kan oplopen tot 113 miljoen euro. Dit seizoen trof hij al zeven keer raak in zeven wedstrijden.

