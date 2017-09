“Le Clash” bij PSG deel twee: “Neymar en Cavani vochten in kleedkamer”. Is deze clausule de boosdoener?

Het zit er bovenarms op bij PSG. Zondag haalden maatjes Neymar en Dani Alves het bloed onder de nagels bij Edinson Cavani tijdens de wedstrijd tegen Lyon. Vandaag komt L’Equipe met het verhaal dat Neymar en Cavani ei zo na elkaar te lijf gingen in de kleedkamer. Met een clausule als mogelijke boosdoener.

Even terug naar zondag. PSG won met 2-0 maar had daarvoor wel twee eigen doelpunten nodig, terwijl Cavani tussendoor een penalty miste. Waarschijnlijk tot jolijt van én door toedoen van Neymar. De Braziliaan wil namelijk graag zelf de elfmeters van PSG trappen. Om te kunnen blijven concurreren met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, allebei strafschopnemer bij respectievelijk Real Madrid en FC Barcelona, in de strijd om de Gouden Bal.

Neymar ging dan ook ostentatief voor de bal staan toen Cavani die neerlegde op de stip. De Uruguyaan kon deze keer de Braziliaan wandelen sturen, maar liet de elfmeter dus onbenut. Door de discussie met Neymar? Wie weet. Dat was overigens niet het enige incident der ego’s in Parijs. Eerder in de wedstrijd wilde Cavani maar wat graag een vrije trap op doel schieten. Dat was echter zonder Dani Alves gerekend. Die pakte de bal vast voor de neus van de Uruguayaan, die zonder resultaat de bal wilde afsnoepen. Uiteindelijk kwam de bal terecht bij, wie anders, Neymar...

Dinsdag brengt de Franse sportkrant L’Equipe het verhaal naar buiten dat Neymar en Cavani na afloop nogal fel tekeer gingen in de kleedkamer. Beide heren moesten uit elkaar gehaald worden door kapitein Thiago Silva, om een fysiek gevecht te vermijden. “Cavani zei Neymar dat hij diens houding niet kon waarderen, waarna de Braziliaan kwaad werd. Tot Silva ingreep.”

De strijd tussen Cavani en Neymar zou niet alleen te maken hebben met de Gouden Bal-droom van die laatste. Zo zou in de contracten van beide aanvallers staan dat ze een bonus van liefst 1 miljoen euro krijgen als ze topschutter worden in de Ligue 1. Je zou voor minder de strafschoppen willen trappen…

Trouble in paradise? @lequipe says Neymar and Cavani had to be kept apart in changing room after arguing about set-piece duties against Lyon pic.twitter.com/Q8dos8C1Ab — Tom Williams (@tomwfootball) 19 september 2017

Cavani reageert

Clash der ego’s bij PSG? Daar lijkt het op, al wil Cavani zelf dat niet gezegd hebben. De Uruguayaan reageerde in een interview met Gol de Medianoche de Radio Universal op de heisa rond zijn discussie met Neymar. “Die verhalen worden gewoon gecreëerd en ik weet niet waarom”, aldus El Matador. “De waarheid is dat dit normale zaken zijn in het voetbal en dat er geen probleem is.”

“Neymar is een nieuwe speler en we werken hard om hem te laten meedraaien in het team op de best mogelijke manier. Het bewijs hiervan is er want hij past zich enorm snel aan”, klinkt het bij Cavani.