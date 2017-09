Meer groenten, minder vlees en boter: de voedingsdriehoek wordt op zijn kop gezet

Vergeet de actieve voedingsdriehoek zoals u hem kent, met bewegen in de basis en vetten aan de top. In zijn nieuwe versie wordt de voedingsdriehoek letterlijk omgedraaid en krijgen plantaardige voedingsmiddelen, zoals groenten, fruit en volle granen, een hoofdrol. De voedingsdriehoek krijgt ook een broertje, de bewegingsdriehoek, die ons zittend gedrag moet aanpakken.

Vijftig jaar geleden was er het klavertje vier dat moest helpen om evenwichtig te eten, twintig jaar geleden werd dat klavertje een driehoek, dertien jaar geleden werd die driehoek een ‘actieve driehoek’ die ook aandacht had voor beweging. Vandaag stelde het Vlaams Instituut Gezond Leven (Vigez) de nieuwe versie van de voedingsdriehoek voor, waarin plantaardige voeding centraal staat. “De vorige actieve voedingsdriehoek was eigenlijk bedoeld voor artsen en diëtisten, maar we merkten dat veel mensen hem zelf begonnen te interpreteren”, zegt Liese Weemaels van het Vigez. “Daarom hebben we hem duidelijker gemaakt voor iedereen. We hebben hem omgedraaid omdat mensen bij een driehoek altijd denken dat het beste bovenaan staat. Bij de vorige driehoek was dat niet zo, daar stonden de minst goede voedingsmiddelen bovenaan.”

In de belangrijkste, donkergroene laag zitten, naast water, plantaardige voedingsmiddelen: groenten, fruit, peulvruchten en in kleinere hoeveelheden ook noten en plantaardige olie. Koolhydraten in de vorm van brood en pasta zitten ook in de toplaag, maar vormen geen aparte groep. Het Vigez raadt aan om voor de meest onbewerkte vorm te kiezen: volkorenbrood boven wit brood, volkorenpasta boven gewone. In de lichtgroene laag zitten vis, yoghurt, melk, gevogelte, kaas en eieren. Die producten moet je niet schrappen, maar wel met mate eten. In de oranje punt van de driehoek staan de producten die mogelijk slecht zijn voor je lichaam, zoals rood vlees en boter. Dan is er nog een restgroep die buiten de driehoek valt en die je best mijdt, met daarin de ‘ultrabewerkte’ voedingsmiddelen zoals koekjes, chips, frisdrank en alcohol, maar ook bewerkt vlees zoals salami en filet de sax.

Verschillen

De opvallendste veranderingen zijn dat groenten en fruit de centrale plaats krijgen die vroeger voorzien was voor graanproducten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen boter en plantaardige olie, die vroeger samen in de categorie ‘vetten’ zaten. De noten zitten niet meer in het hoekje ‘eiwitten’ bij het vlees en de vis, en er wordt een onderscheid gemaakt tussen rood vlees en gevogelte.

Meer bewegen

Nog een nieuwigheidje: de laag ‘beweging’ uit de actieve voedingsdriehoek is weggevallen en heeft plaatsgemaakt voor een aparte bewegingsdriehoek. De donkergroene laag staat daarin voor licht intensief bewegen, zoals zitten afwisselen met stappen of de trap nemen in plaats van de lift. Dat zou je elk half uur even moeten doen. Daarnaast onderscheidt de bewegingsdriehoek matig intensieve beweging, zoals wandelen, spelen, … en hoog intensieve beweging, dus sporten. Hoe je die invult, kan je zelf kiezen: Of je beweegt 150 minuten per weeg matig intensief, bij voorkeur telkens een half uurtje op vijf dagen, of je kiest voor 75 minuten per week hoog intensief bewegen, bijvoorbeeld drie dagen in de week 25 minuten. Een derde optie is een mix van matig intensief bewegen, waarbij de hoog intensieve inspanning dubbel telt. Wanneer je bijvoorbeeld dertig minuten wandelt en tien minuten loopt, telt dat lopen voor twintig minuten. Zo zou je ook aan 150 minuten per week moeten komen.