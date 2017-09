Data scientist of AI-expert worden? Op naar Maastricht!

Wat doe je als 18-jarige uit Vlaams-Brabant wanneer je bijzonder geïnteresseerd bent in AI (artificiële intelligentie) en een studierichting zoekt die je voorbereidt voor een carrière in deze boeiende wereld? Dan doorzoek je alle programma’s van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en ... ga je uiteindelijk mogelijk naar Maastricht, zoals Annelot Pruyn uit Grimbergen.

“Ja, het helpt als je Nederlandse roots hebt om voorbij de landsgrenzen te kijken”, zegt Annelot Pruyn. “Maar ik heb ook de programma’s van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen doorzocht, en alleen in de opleiding data science and knowledge engineering van de universiteit van Maastricht vond ik die aantrekkelijke combinatie van vakken. AI worden alle aspecten behandeld. Je leert programmeren, natuurlijk, maar je krijgt ook inzicht in de werking van de menselijke hersenen en hoe je computers kunt programmeren om die werking te benaderen. Enorm boeiend, toch?”

Annelot raakte geïnteresseerd in AI toen ze besefte dat we steeds meer met artificiële intelligentie worden geconfronteerd in ons dagelijks leven: “Siri in Apple, Google, Amazon Alexa, ... Het is indrukwekkend wat er nu al mogelijk is met AI, en we zijn nog maar aan het begin. Het lijkt me fantastisch om daaraan te kunnen bijdragen.” Mooi meegenomen is ook de aandacht voor data science in deze richting. Wie afstudeert in deze richting, heeft de jobaanbiedingen voor data scientists wellicht voor het uitkiezen. “Dat is leuk om te weten en geruststellend”, aldus Annelot. “Maar het is niet de reden waarom ik deze richting koos. Ik vind de wisselwerking tussen wiskunde, wetenschap en de toepassing hiervan in ons dagelijks leven gewoon erg interessant.”

STEM voor vrouwen

Ook opvallend: het is niet een of andere jongeman die gekozen heeft voor deze ‘exacte’ richting maar een jongedame. Gaat het dan toch de goede richting uit met de interesse van meisjes voor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)-richtingen? “In onze klas wiskunde-wetenschappen zaten toch evenveel meisjes als jongens”, vertelt Annelot. Maar helemaal neutraal is de keuze voor de hogere studies dan weer niet: “Als het erop aan kwam, waren het toch de meisjes die voor de opleiding geneeskunde kozen, en de jongens voor ingenieur.”

Er is dus nog werk aan de winkel als we een balans willen bereiken tussen het aantal jongens en meisjes in de STEM-richtingen, en dus ook evenveel vrouwen en mannen in ‘harde’ sectoren zoals ICT. Maar misschien zijn richtingen zoals AI in Maastricht, die zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ facetten van de technologie bundelen, net ideaal om die barrières te doorbreken? De richting slaat in elk geval al meer aan dan de gemiddelde ICT-richting in Vlaanderen: Annelot schat dat 20 à 30% van de cursisten uit meisjes bestaat, terwijl bijvoorbeeld in Leuven (enkele weken voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode) minder dan 10% van de inschrijvingen voor de richting bachelor informatica op rekening van vrouwelijke studenten komt. Het zijn geen doorslaggevende bewijzen, zeker niet voor een publiek dat exacte feiten nastreeft, maar het is hoopgevend voor een toekomst waarin zowel studenten als professionals idealiter die uiteenlopende eigenschappen combineren.

>

>

>