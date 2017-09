Vrouw ziet dat overvaller het op haar gemunt heeft, maar weet die op slinkse wijze te misleiden

Met twee pistolen op zak stapte een reiziger op een trein in de Amerikaanse staat Californië. Niet veel later gaf de persoon de reizigster naast zich een papiertje waarop stond dat de overvaller gewapend was. Het doel was duidelijk: zo veel mogelijk mensen beroven en een zo groot mogelijke buit maken. Het slachtoffer reageerde meteen, maar niet zoals de overvaller verwacht had.

“Op dit moment zijn er twee pistolen op je gericht. Als je wilt blijven leven dan geef je nu je portefeuille en je smartphone. Draai je niet om en doe niets opvallends. Dan zal je blijven leven”, stond erop het angstaanjagende briefje. Het slachtoffer had geen idee met wie ze te maken had en ze durfde niet achterom kijken. Bang en geschrokken draaide het hoofd van de vrouw meteen op volle toeren.

Eerst keek ze nog schichtig voor zich uit of ze hulp kon inroepen van iemand, maar niemand reageerde toen ze de woorden “Help mij” vormde met haar mond. Vlak daarna stuikte de vrouw in elkaar. Eén kant van haar lichaam werd plots zwaar, terwijl ze begon te schokken en te wenen. Aan de linkerkant van haar lichaam leek niets meer te functioneren. De vrouw had een beroerte.

Of zo leek het toch. Meteen kwam er een koppel naar haar toe, dat de ambulance probeerde te bellen. In de plaats daarvan maakte de overvaller zich snel onder de voeten. Toen ze later de bewakingsbeelden bekeken, zeiden ze dat het een vrouw van middelbare leeftijd met een grote koffer was geweest.

En het slachtoffer? Die stond vrolijk opnieuw recht. Ze had helemaal geen beroerte gehad en wist de overvaller perfect te misleiden. “Ik zag er waarschijnlijk belachelijk uit”, vertelt de 32-jarige Julie Dragland nu aan de San Francisco Chronicle. “Maar ik had dat ooit eens in een serie gezien, ‘Law & Order’, denk ik. Ik was wel onder de indruk van mijn eigen acteerprestaties eigenlijk.”