Album van Beyoncé luisteren? Deze fans kregen nummers van punkband ZEX in de plaats

Enkele fans die de hits van Beyoncé liever op een retro manier beluisteren, keken verbaasd op toen ze hoorden wat er op de A-kant van hun splinternieuwe vinylplaat stond. In plaats van de tonen van Lemonade schalde de muziek van de Canadese punkband ZEX door hun apparaten. Foutje, zo blijkt.

“Door een menselijke fout in de fabriek in Duitsland, die door Sony wordt gebruikt om de vinylplaten te persen, hebben een aantal van de platen van Lemonade op de A-kant de muziek van de Canadese punkband ZEX”, zo zegt Columbia Records in een reactie. “Beyoncé noch ZEX waren op de hoogte of verantwoordelijk voor de fout. We verontschuldigen ons voor de last.”

Maar punkband ZEX vond het anders wel een geweldige vergissing. “Ze hebben ons een exemplaar van de plaat beloofd!” schreven ze blij op hun Facebookpagina. Ook de fans kunnen er wel mee lachen. Wie toch liever naar ‘Hold up’ en ‘Daddy Lessons’ luistert, krijgt zijn geld terug of mag een nieuwe plaat gaan halen.