De kelderkraker tegen AA Gent mondde uit in een vierde opeenvolgende thuisnederlaag van de Kustboys. Onvoldoende zomerrust en tot op heden nauwelijks geslaagde transfers hebben zeker hun invloed op de beschadigde thuisreputatie.

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat het (te?) snel groeiende KV Oostende plots stormtij ervaart? Het seizoen 2016-2017 was met een vierde plaats na een tweede opeenvolgende deelname aan Play-off 1, een ...