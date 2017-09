Frutos leidde al zijn eerste training bij Anderlecht: "Ik ga het niet verstoppen: ik ben heel gelukkig"

Nadat Anderlecht zijn coach René Weiler zag vertrekken, vier maanden na het behalen van de 34e landstitel uit de clubgeschiedenis, neemt de huidige technische staf ad interim het sportief beleid van het eerste elftal over. Nicolas Frutos zal de finale beslissingen nemen, met David Sesa en Thomas Binggeli als assistenten. De bekerwedstrijd van woensdag in Westerlo wordt de eerste job als hoofdcoach van de Argentijn. Vanmorgen leidde hij al zijn eerste training, om 12u30 hield hij zijn eerste persconferentie: "Ik ga het niet verstoppen: ik ben heel gelukkig."

Anderlecht trekt dus zonder René Weiler maar met Nicolas Frutos naar ‘t Kuipke in Westerlo voor de zestiende finales van de Croky Cup. De Kemphanen degradeerden vorig seizoen nog uit 1A en zijn traditioneel een lastige brok voor paars-wit. Rond de eeuwwisseling gingen de Brusselaars tot twee keer toe keihard onderuit in de Kempen: 6-0 (in 1998) en 5-0 (in 2000).

In zijn eerste persconferentie gaf Nicolas frutos meteen een zelfzekere, ontspannen indruk: hij voelt zich duidelijk in zijn sas en is van plan deze gouden kans te grijpen.

Verrast door vertrek Weiler

"Ik was verrast door het vertrek van Weiler", aldus de Argentijn. "Ik had het niet zo snel verwacht. Ik wist niet dat René zou stoppen. Het is een dubbel gevoel - ik heb hier acht jar op gewacht - maar hij heeft zijn redenen en die moeten we respecteren. We hadden een goede band en hebben goed samengewerkt. Ook al hadden we een andere visie. Nu moeten we de bladzijde omdraaien en focussen op de match van woensdag. We zullen het match per match moeten doen.”

"Stress? Ik ben niet gestresseerd, nee. Weiler heeft vorig jaar veel resultaten behaald, dus veel ga ik niet meteen veranderen. Dat ga ik dus ook niet zeggen want dat zou betekenen dat er slecht gewerkt is en dat is niet zo: we zijn kampioen geworden, hebben kwartfinale Europa League gespeeld, de Supercup gewonnen,..."

"We gaan een pagina omdraaien maar ik ga na anderhalf jaar niet alles veranderen in 24 uur. Al heb ik wel mijn eigen stijl en hoop het bestuur al in 20 minuten te overtuigen. De opstelling? Ik zal hier en daar mijn accenten leggen, want ik heb een eigen kijk op het voetbal, maar grote veranderingen moeten jullie niet verwachten. Ook niet in de basiself. In de kleedkamer zit het goed. Al is het natuurlijk ook zo dat spelers die weinig spelen minder gelukkig zijn. Maar dat is overal zo."

"Ik heb een idee in mijn hoofd en ga dat proberen op het veld te brengen. Ik heb een andere manier van werken, onder meer in de kleedkamer. Anders, daarom niet beter, maar we gaan het proberen. We gaan proberen om meer te scoren dan de tegenstander, dat weet ik als ex-aanvaller."

Ambitie om hoofdtrainer te worden

Frutos, in het nog niet zo verre verleden zelf spits van de landskampioen, krijgt met vier matchen in tien dagen meteen een uitgelezen kans om zich te bewijzen.

"Ik heb nooit mijn ambitie verstopt om hier trainer te worden, ook nu niet. Dat was geen objectief maar iets dat zou gebeuren. Dat ik populair ben bij de fans? Dat doet me plezier en is erg belangrijk voor mij. De enige druk die ik voel is om aan de hoge verwachtingen van het publiek te voldoen. Ik hou wel niet van de reactie van de fans op Kortrijk. Je moet samen blijven werken. Dat was triest, niet het Anderlecht waar ik van hou. Maar we gaan proberen hen te overtuigen en een bladzijde omdraaien."

Om dan veelzeggend af te sluiten: "'Ik ga het niet verstoppen: ik ben heel gelukkig."