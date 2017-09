Hein Vanhaezebrouck is kort over geruchten Anderlecht: “Ik zit in Gent”

Anderlecht geeft interim-coach Nicolas Frutos minstens drie matchen de kans om zich te profileren. Paars-wit droomt echter van Hein Vanhaezebrouck als opvolger van René Weiler, maar de trainer van AA Gent houdt de boot af.

“Ik ga daar niets over zeggen”, reageerde Vanhaezebrouck kort maar krachtig op de persconferentie van de Buffalo’s naar aanleiding van de bekermatch van woensdag tegen Geel. “Ik zit in Gent en ben enkel gefocust op de wedstrijd tegen Geel. Ik ga me niet inlaten met wat beweerd en gezegd wordt. Ik ga dus alleen spreken over matchen met Gent en niet over andere dingen.”

“De beker is nu een heel belangrijk target”, aldus HVH. “We hebben al een target gemist en in de competitie staan we er niet zo goed voor. De beker blijft natuurlijk de kortste weg naar Europa. In zeven matchen kan je rechtstreekse kwalificatie afdwingen. Natuurlijk speelt de loting ook mee. Je moet wat geluk hebben. We hebben nu Geel, een amateurteam, geloot maar we spelen op verplaatsing én tegen een ploeg met een uitstekende bekerreputatie. Of ik veel ga wisselen? De geblesseerden ja. Normaal zou ik dat doen maar in de gegeven omstandigheden ben ik er niet zo zeker van.”

