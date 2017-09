Hardhorige man (79) vrijuit na vuistslag die bejaarde vrouw (82) blind maakte

Het incident vond plaats in frituur Alaska in Bredene. Foto: Google Street View

Bredene - Een 79-jarige man uit Eigenbrakel is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor slagen aan een 82-jarige vrouw in een frituur in Bredene. Volgens de rechter handelde de man uit wettige zelfverdediging. De vrouw raakte blind door de feiten.

De 82-jarige Marcelle K. zat op 16 september 2015 een kop koffie te drinken in frituur Alaska in de Kapelstraat in Bredene. Dat deed ze wel vaker, want Marcelle woonde er vlakbij. Maar toen de 79-jarige Michel D. ook de frituur binnenstapte, liep het fout. De hardhorige man had blijkbaar onlangs de relatie met een vriendin van Marcelle K. verbroken en de vrouw maakte daarover een opmerking.

Glas in oog

Er volgde een ruzie waarbij Michel D. de vrouw een klap in het gezicht zou hebben gegeven. Hierdoor kwam de vrouw ten val en brak haar bril waardoor een stuk glas zich in een van haar ogen boorde. De vrouw raakte blind aan dat oog en was tot overmaat van ramp al blind aan haar andere oog. “Mijn cliënte is nu volledig blind en overgeleverd aan hulp”, stelde haar advocate.

Vrijspraak

Het openbaar ministerie had voor Michel D. twee jaar celstraf met uitstel gevraagd, maar de rechter sprak de man dinsdagochtend vrij op basis van wettige zelfverdediging. Volgens Michel D. had de vrouw hem eerst met haar handtas geslagen en had hij als verweer zijn arm uitgestoken.

“Hierdoor kwam ze ten val met de gekende gevolgen”, stelde Sien Sablain, de advocate van Michel D., tijdens de pleidooien. Mareclle K. had een schadevergoeding van 25.000 euro gevorderd, maar door de vrijspraak krijgt ze geen cent.