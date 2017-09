Geruchten over Rode Duivels: boze Fellaini, interesse in Courtois en de “lifestyle” van Nainggolan

Het huidige voetbalseizoen is nog niet zo lang bezig, maar verschillende buitenlandse media halen de voet nooit van het geruchtenpedaal. Onder andere Marouane Fellaini, Thibaut Courtois en Radja Nainggolan werden dinsdag opgevoerd in de pers.

Het contract van Fellaini bij Manchester United loopt na dit seizoen af. De Red Devils zouden wel verder willen met de Rode Duivel en hebben volgens The Daily Mail een voorstel gedaan voor een nieuwe overeenkomst. Dat werd door Fellaini echter meteen naar de prullenmand verwezen.

United zou slechts een contract van één seizoen op tafel gelegd hebben, de clubregel voor spelers boven de 30 jaar en Fellaini wordt er 30 in november. ‘Big Fella’, een persoonlijke favoriet van coach José Mourinho, wil een contract met een langere duur en dus gaan de gesprekken voort. Fellaini kon deze zomer rekenen op interesse uit Italië en Turkije. Vanaf januari is hij vrij om te spreken met andere clubs.

Foto: AFP

Radja en zijn “lifestyle”

Mocht Fellaini andere oorden opzoeken, heeft United al een Belgische opvolger op het oog: Radja Nainggolan. Volgens The Daily Star stuurden de Red Devils een scout richting Rome om de Ninja te bekijken tijdens de Champions League-wedstrijd van AS Roma tegen Atlético Madrid. United bekeek daarnaast ook Saul Niguez, hoewel ze in het verleden ook interesse toonden in Yannick Carrasco.

Van een transfer naar Engeland lijkt voorlopig echter geen sprake. Nainggolan verlengde onlangs zijn contract bij de Giallorossi tot 2021. Met eindelijk een hoger salaris. “Ik had verschillende aanbiedingen”, vertelde de middenvelder aan La Romanista. “Maar voor mij is mijn levenstijl belangrijk, met de mensen waar ik van hou. Ik ben gelukkig waar ik ben en had dus geen reden om van team te wisselen.”

“Het gaat niet enkel om het goede gevoel in Rome, het draait ook om de affectie die ik krijg. Er bestaat niets mooier. Carrasco vroeg me vorige week waarom ik bij Roma gebleven ben. Ik zei hem dat ik hier alles heb wat ik wil. De club wil groeien, ik wil winnen en Roma is een club met een grote traditie. Wij zijn de hoofdstad van Italië. Het kan niet dat we al zolang niets gewonnen hebben, maar ik ben er zeker van dat we dat snel zullen doen”, aldus Nainggolan.

Foto: AFP

Courtois en Madrid

Als we Marca mogen geloven wil Real Madrid wil profiteren van de situatie van Kepa Arrizabalaga bij Athletic Club. Het Spaanse toptalent heeft een aflopend contract en de Koninklijke wil hem volgend jaar naar Estadio Bernabéu halen. De club uit Bilbao wil zijn talent echter niet laten gaan en hoopt Kepa een nieuw contract te laten tekenen. Met een afkoopsom van liefst 65 miljoen euro.

De Spaanse krant merkt echter ook op dat Courtois een optie blijft voor Los Blancos. “De Belgische doelman heeft een contract tot 2019 bij Chelsea, maar heeft een dochter in Madrid. Hij zal op een dag willen terugkeren”, stelt Marca. Ook Gigi Donnarumma en David De Gea zouden Keylor Navas kunnen vervangen volgend seizoen.