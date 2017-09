Mama geschokt door “erg ongepaste tekening” in aflevering van ‘Maya de Bij’

Vrolijke bijtjes, lekkere honing en leuke verhaaltjes voor kindjes. Dat verwacht je wanneer je een aflevering van kinderprogramma ‘Maya De Bij’ opzet. Geen tekening van een penis. Toch was dat exact wat de Amerikaanse Chey Robinson vond bij het bekijken van aflevering 35 van het eerste seizoen in de Studio 100-reeks.

De moeder, die de reeks in het Amerikaans op Netflix bekijkt met haar kind, deed verontwaardigd haar beklag in een Facebookpost. “Dit kan toch niet. Ik vind het ongepast dat dit voorkomt in een kinderserie”, zo schrijft ze op haar sociale media. In een mum van tijd ging haar post viraal en werd het beeld meer dan twaalfduizend keer gedeeld.

“Mensen zeggen dat ik overdrijf”

Niet alleen de tekenaars van ‘Maya de Bij’ krijgen nu een stortvloed van kritiek over zich heen, maar ook Chey moet van zich afbijten, schrijft ze. “Mensen zeggen dat ik overdrijf. Maar ik ben een moeder. Voor volwassenen is dit grappig, dat begrijp ik. Maar er is absoluut geen reden waarom dit moet voorkomen in een kinderserie.”

De tekening is het best zichtbaar wanneer je computerscherm heel helder is en je de oorspronkelijke aflevering ‘Once Upon A Slime’ afspeelt vanaf 5:29. Dan krijg je de schunnige beelden te zien, achter het onschuldige bijtje in de boomstronk.