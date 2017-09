Dit ‘foute tasje’ was het populairst op de Londense modeweek

Op de Londense modeweek kwam één tasje vaak terug: een kleurrijk exemplaar van Gucci met dubbele ‘G’ erop. Het hippe item is weliswaar geen klassieke handtas, maar een riem met een zakje eraan die je kunt dragen rond je middel of heupen.

Heuptasjes zijn niet langer fout, integendeel. Ze zijn terug en het mogen gerust designervarianten zijn, zo blijkt althans uit het hippe volkje dat afzakte naar de Londense modeweek. De zogenaamde GG Marmont matelassé belt bag van Gucci, een combinatie van een lederen riem en een compact tasje, was hét pronkstuk rond het middel of de heupen van veel dames. Een surfsessie naar de website van het Italiaanse modemerk leert ons dat het accessoireverkrijgbaar is vanaf 790 euro in fuchsia of turkooizen fluweel. Voor een model in rood, oudroze, of zwart leder betaal je 850 euro.

Het is niet de eerste keer dat een item van Gucci, onlangs door The Business of Fashion uitgeroepen tot het populairste merk van 2017, furore maakt. Half bekend Hollywood loopt rond met een zwarte riem met het beroemde ‘GG’-logo dat verwijst naar oprichter Guccio Gucci. Mag het iets anders zijn? Heuptasjes van Chanel - zie onderstaande foto - zijn ook in de mode.