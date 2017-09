Totti is al begonnen met trainerscursus

Francesco Totti (40) is maandag in Rome begonnen met zijn eerste lessen van een trainerscursus. Dat heeft de Italiaanse Voetbalbond (FIGC) bekendgemaakt.

De voormalige AS Roma-aanvoerder, die in zijn carrière voor geen enkel ander team speelde, hoopt het UEFA B-trainersdiploma te behalen. Dat diploma laat het coachen van amateur- en jeugdploegen toe. Het is de eerste verplichte stap om op termijn proftrainer te worden.

Op 28 mei speelde Totti zijn laatste wedstrijd. Maar de club van zijn hart heeft de ex-international niet verlaten. Bij de Romeinen fungeert hij als bestuurder/ambassadeur, al moet zijn precieze rol binnen het organigram van de club nog bepaald worden.