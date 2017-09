Conte heeft opvallende visie op positie Musonda, maar is lyrisch over Belgisch talent: “Hij heeft een grote toekomst”

Chelsea neemt het woensdag in de League Cup op tegen Nottingham Forrest. Een minder groot doel voor de Blues en coach Antonio Conte, maar de Italiaan had in de aanloop naar de match wel goed nieuws over Eden Hazard. Intussen liet hij de media in het duister over de mogelijkheden van Charly Musonda Jr. als basisspeler.

“De League Cup is een van de vier prijzen dit seizoen en dus moeten we ons beste doen”, stelde Conte op zijn persconferentie. “De wedstrijd van morgen geeft mij de kans om spelers te laten spelen die normaal minder aan de bak komen. We willen winnen, maar dat geldt ook voor Nottingham Forrest.”

Conte liet alvast weten dat Eden Hazard aan de aftrap zal komen, zijn eerste basisplaats van het seizoen bij Chelsea. “Ik denk dat het moment gekomen is om Eden te laten starten en een hele wedstrijd te laten spelen”, aldus de Italiaan. “Ik hoop dat het zijn laatste stap is in de terugkeer van zijn blessure. Ik ben ervan overtuigd dat we zijn situatie goed hebben aangepakt. Ik was ook vaak geblesseerd in mijn loopbaan en heb er dus wel wat ervaring mee. Hij is klaar om te starten.”

En wat met Charly Musonda Jr? “Ik wil jullie dat morgen vertellen”, lachte Conte. “Natuurlijk biedt deze wedstrijd kansen voor hem. We hebben het over een jonge speler met enorm veel talent en een grote toekomst. Nu is het vooral belangrijk voor Charly om zich aan te passen aan het niveau in Engeland. Dat is niet makkelijk, want dit is een fysieke competitie. Hij werkt hard om zijn kracht te verbeteren en klaar te zijn om een impact te maken. Ik heb vertrouwen in Charly.”

Conte ziet Musonda op termijn op verschillende posities spelen. “Volgens mij kan hij zeker op de tien spelen. Hij kan ook als aanvallende winger spelen. In de toekomst zie ik ook een verdedigende winger (wingback) in hem.” Musonda als een soort Thomas Meunier of Yannick Carrasco? Als het van Conte afhangt, kan het dus...