Lokeren-huurling gaat volledig “loco” bij zijn club. Keert hij in november in bloedvorm terug naar Daknam?

Met zeven punten uit zeven wedstrijden en een elfde plaats kan Sporting Lokeren niet meteen spreken van een kanonstart in de Jupiler Pro League. De Waaslanders scoorden tot nu toe negen doelpunten, waarvan vier van Marko Miric. Ondertussen gaat de verhuurde Jaja Coelho helemaal los. Een terugkeer door de grote poort?

De 31-jarige Coelho, in België eerder aan de slag bij Westerlo en Genk, speelde zijn laatste match voor Lokeren op 25 oktober 2016, een 1-2 nederlaag tegen KV Oostende. Daarna viel hij uit met een knieblessure en tijdens de winterperiode werd hij op uitleenbasis naar Buriram United gestuurd. Goed voor de vijftiende club uit zijn carrière.

In de Thai League hervond de spits echter zijn voetbalgeluk. Hij speelde sindsdien 27 wedstrijden voor Buriram, allemaal als basisspeler. Daarin liet hij liefst 27 doelpunten en 11 assists noteren. In zijn laatste vier wedstrijden was hij zelfs goed voor 11 goals. Daarnaast scoorde hij ook nog drie keer in twee bekerwedstrijden. Buriram gaat dan ook aan kop in Thailand met 65 punten en een doelsaldo van +49. Coelho is goed voor 40 procent van alle doelpunten.

De Thaise competitie duurt nog tot 18 november. De huurovereenkomst tussen Lokeren en Buriram United loopt af op 30 november en de Thaise club heeft een aankoopoptie. Eentje die ze mogelijk zullen lichten aangezien Coelho uitgegroeid is tot dé ster van de club. Of kan Lokeren de Braziliaan in bloedvorm, zij het op een iets lager niveau, zelf goed gebruiken? Antwoord in december.