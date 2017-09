Is Brooklyn Beckham weer samen met zijn ex-vriendin?

Het gonst van de geruchten dat Brooklyn Beckham, de 18-jarige zoon van David en Victoria Beckham, opnieuw samen is met de twee jaar oudere Amerikaanse actrice Chloë Grace Moretz. De twee gingen vorig jaar in augustus uit elkaar.

Met een zwart-witfoto op Instagram lijkt de oudste zoon van de Beckhams de geruchten alvast te bevestigen. Hij zit in de zetel te kijken naar ‘Game of Thrones’ en houdt een been vast. “Dit zijn mijn favoriete avonden. Ik mis mijn meisje”, schrijft hij erbij naast een hartjesicoon. Maar er is meer: Brooklyn heeft ‘zijn meisje’ getagd, Chloë Grace vindt de foto leuk en reageert terug met een icoon van een hartje en een roos.

De twee gingen vorige zomer uit elkaar. Volgens insiders wilde Chloë met hun relatie de serieuzere kant op, maar voelde Brooklyn er zich niet klaar voor. Intussen gaat Brooklyn naar de hogeschool, heeft hij ter plekke een heuse vrouwelijke fanclub maar wellicht ook weer een vast lief.