Is Youri Tielemans de Golden Boy van 2017? De concurrentie is echter niet min...

Net als in 2015 en 2016 is Youri Tielemans (AS Monaco) genomineerd voor de Golden Boy Award, een trofee waarmee de beste voetballer onder 21 in Europa wordt onderscheiden. Dat blijkt uit de lijst die door het organiserende Italiaanse sportblad Tuttosport dinsdag werd bekendgemaakt.

Eind vorig seizoen werd de twintigjarige middenvelder voor een recordbedrag van net iets minder dan 25 miljoen euro getransfereerd van Anderlecht naar de Franse landskampioen AS Monaco. Hij is dit jaar, net als in 2016, de enige Belg die tot de 25 kanshebbers behoort om de prestigieuze award te winnen.

De Golden Boy Award is een trofee die sinds 2003 uitgereikt wordt door een internationale jury van journalisten. Ronkende namen op de erelijst zijn Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014), Anthony Martial (2015) en Renato Sanches (2016).

Tielemans krijgt concurrentie van onder anderen Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Ousmane Dembélé (Barcelona) en Marcus Rashford (Manchester United).

- de genomineerden -

Aarón Martin (Espanyol), Jean-Kévin Augustin (RB Leipzig), Rodrigo Bentacur (Juventus), Steven Bergwijn (PSV Eindhoven), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Federico Chiesa (Fiorentina), Ousmane Dembélé (Barcelona), Amadou Diawara (Napoli), Kasper Dolberg (Ajax), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Gabriel Jesus (Manchester City), Joe Gomez (Liverpool), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Borja Mayoral (Real Madrid), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Emre Mor (Celta de Vigo), Reece Oxford (Borussia Mönchengladbach), Christian Pulisic (Borussia Dortmund), Marcus Rashford (Manchester United), Allan Saint-Maximim (Nice), Dominic Solanke (Liverpool), Theo Hernandez (Real Madrid), Youri Tielemans (Monaco), Enes Ünal (Villarreal), Kyle Walker-Peters (Tottenham)

