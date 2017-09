Verandert de status van Sven Kums? Kersvers coach Frutos: “Belangrijke speler voor de ploeg”

Nicolas Frutos zal als interim-coach na het ontslag van René Weiler geen grote veranderingen doorvoeren bij RSC Anderlecht. Dat heeft de Argentijn dinsdag gezegd op een persconferentie in het oefencentrum in Neerpede. “Ik wil hier en daar een beetje retoucheren”, zei de 36-jarige Frutos. Maar het lijkt er wel op dat Sven Kums mag hopen op (meer) speelminuten en een hernieuwde status.

LEES OOK: Frutos leidde al zijn eerste training bij Anderlecht: “Ik ga het niet verstoppen: ik ben heel gelukkig”

“Het zou niet verstandig zijn om 24 uur voor de eerstvolgende wedstrijd (in de zestiende finales van de Croky Cup tegen Westerlo, nvdr.) het team helemaal om te gooien. Ik zal hier en daar mijn accenten leggen, want ik heb een eigen kijk op het voetbal. Mijn spelers moeten elke minuut spelen alsof het hun laatste is. Maar grote veranderingen moeten jullie niet verwachten. Ook niet in de basiself. We hebben een hele sterke groep die goed aan elkaar hangt”, zei Frutos aan de massaal aanwezige pers.

“Voor mij zijn alle spelers gelijk maar Sven (Kums) is sowieso een belangrijke speler voor de ploeg”, aldus de argentijn. “Hij heeft ook het geluk gehad dat hij als 18-jarige, toen ik hier nog meespeelde, heeft meegetraind met ons. Het is een geweldige kerel, die een ongelofelijk parcours heeft afgelegd. Ik heb hem bij de U21 vaak gebruikt als voorbeeld vorig seizoen. Ik kan me zelfs niet herinneren hoe vaak ik zijn parcours heb gebruikt als voorbeeld.”

“Weiler was altijd overtuigd van zijn eigen idee, dat vond ik zo goed aan hem. Daarom hebben we succes geboekt. Maar ik heb ook een eigen idee en zal dat proberen op het veld te tonen. Zo geloof ik sterk dat het systeem zich moet aanpassen aan de beschikbare spelers. Mijn spelers zullen voor elke centimeter moeten vechten en ik wil goed voetbal zien”, aldus Frutos.