Hun droomwoning werd voor hun neus weggekaapt door kronkel in wetgeving, maar jong gezin kreeg nu toch goed nieuws

Bertem / Boutersem - Heidi en Jeroen uit Leefdal hebben dan toch hun droomwoning in Boutersem beet. Enkele maanden geleden leek het alsof het voorkooprecht het voor hun neus had weggekaapt. Maar de toezichthouder van de Vlaamse Woonraad oordeelde dat Volkswoningbouw uit Herent daar geen recht op had.

Heidi Debaetselier (29) en haar partner Jeroen Kempenaars (32) uit Leefdaal vonden na een huizenjacht hun charmante droomwoning in Boutersem. Ze tekenden een compromis bij de notaris maar het mooie verhaal kreeg plots een vreemd staartje. Het huis stond in het leegstandsregister en sociale huisvestingsmaatschappijen hebben zo zestig dagen na de verkoop de tijd om hun voorkooprecht in te roepen, iets wat maar zelden gebeurt.

Niet meer eigenaar

Het gezin met twee kinderen zegde de huur van hun woning in Leefdaal op en maakte zich al klaar om naar het bosrijke gebied in Boutersem te verhuizen. Maar dat was buiten de sociale woningmaatschappij Volkswoningbouw uit Herent gerekend. “De uitzonderlijke procedure was ingeroepen door Volkswoningbouw en we waren niet langer de toekomstige eigenaar van het huis. We stonden op straat en de getekende leningen en de verzekeringen waren een maat voor niets. Twee weken voor de verhuis was er geen speld meer tussen te krijgen”, klinkt het bij Heidi en Jeroen.

Volkswoningbouw gaf wel toe dat het verveeld zat met de zaak en bewandelde al de piste om het koppel toch een aantal jaren in het huis te laten wonen. “Tot het hele dossier voor de bouw van sociale woningen rond is”, klonk het.

Andere procedure

“Maar het krantenartikel met ons verhaal belandde blijkbaar bij de juiste mensen. De Vlaamse Ombudsdienst speelde neutrale partij en de toezichthouder van de Vlaamse Woonraad oordeelde dat er geen voorkooprecht moest worden aangeboden. De aankoop was onze eerste gezamenlijke gezinswoning in eigendom en dan is de procedure anders. Uiteindelijk wonen we nu in ons huisje en is het definitief van ons”, besluit Heidi enthousiast.

Uitzonderlijk

Ook Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) las het verhaal van het gezin met veel aandacht. De politicus vroeg de cijfers op bij minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). “Je hebt blijkbaar 0,64 procent kans dat je pas gekochte woning niet echt gekocht is”, zegt Hendrickx. “Het gevaar dat het huis van je dromen door het voorkooprecht voor je neus wordt weggekaapt, is dus klein, maar wel reëel.”

Sinds de invoering op 1 oktober 2012 van het leegstandsregister hebben sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeenten en OCMW's op panden die in dit register staan een voorkooprecht. Het aantal panden dat wordt aangeboden onder dit voorkooprecht is sterk gestegen. In 2013 waren het er nog maar 60 panden die onder de regeling vielen, in 2016 al 1.254.

Even wachten

In totaal werden er sinds oktober 2012 nog maar 18 panden effectief ook aangekocht via dit voorkooprecht op panden in het leegstandsregister, waarvan 8 in 2016. De kans op zo'n tegenslag wordt dus stilaan groter.

“Kopers moeten dus na aankoop best even wachten totdat het voorkooprecht vervalt om absoluut zeker te zijn dat zij wel degelijk de nieuwe eigenaar zijn”, besluit het parlementslid.