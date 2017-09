Daar is de herfst, daar zijn de spinnen: zo heb je er minder in huis

Er is goed nieuws en slecht nieuws voor de mensen die deze herfst zo weinig mogelijk spinnen in huis willen. Eerst het slechte? Er bestaat geen wondermiddel om de achtpotige beestjes naar buiten te jagen. Het goede? Als je vaak poetst, zal je minder ongenode gasten zien open. Dat zegt Wim Veraeghtert van Natuurpunt.

De herfst is bijna in het land en dat betekent dat er in deze tijd van het jaar ook veel spinnen zijn, maar over de beestjes doen heel wat mythes de ronde. Zo komen ze echt niet opzettelijk binnen om mensen op stang te jagen. “Het is wel een feit dat de zogenaamde huisspinnen enkel binnen in staat zijn om te overleven. Ze zijn meesters in het verstoppen. Je ziet er dus altijd veel minder dan er zijn en sommige spinnen kunnen wel vier jaar worden”, zegt Wim Veraeghtert.

Verliefde mannen

“In de herfst breekt de paartijd aan en heb je meer kans om er tegen te komen in de living, slaapkamer of ergens anders in huis. In dat geval heb je meestal te maken met een verliefd mannetje dat wanhopig op zoek is naar een vrouwtje”, voegt hij toe.

Poetsen maar

Spinnen wegjagen is moeilijk, want er bestaat volgens Veraeghtert geen wondermiddel om ze op afstand te houden. “Ze verstoppen zich in verloren hoekjes. Bijvoorbeeld ergens achter een kast. Als je vaak en zeer goed poetst, blijven er minder van die hoekjes over. Je laat sporen van poetsmiddelen achter en creëert zo een omgeving waarin de spin zich niet thuisvoelt”, klinkt het.

Niet agressief

Veraeghtert beklemtoont dat spinnen nooit zullen aanvallen omdat de zeshonderd soorten die we in België kennen niet agressief zijn van aard. “De beestjes gaan niet op zoek naar mensen en zijn veel banger van ons dan wij van hen. Als ze toevallig op ons terechtkomen, zullen ze zich laten vallen en daarna keihard wegvluchten”, zegt hij. De kans dat je een beet krijgt, is dus zeer gering. “Veel kleiner dan de Lotto winnen”, klinkt het. “Onze angst voor spinnen is eigenlijk onterecht, maar de stakkers hebben hun uiterlijk niet mee. Als je ze echt kwijt wil, doe je er goed aan om ze op te vangen in een glas met kartonnetje eronder en vrij te laten.”