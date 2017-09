Nog minstens vijf levensnoodzakelijke operaties nodig voor piepkleine Jay

Zeebrugge - Door complicaties tijdens de zwangerschap heeft kleine Jay, 4 maanden oud, nog minstens vijf levensnoodzakelijke operaties nodig. En die kosten een bom geld. Jasmina Van Weydeveldt (22), zijn alleenstaande mama, slaat nu de handen in elkaar met fotograaf Henk Van Cauwenbergh en zijn partner Els de Vlieghere om fondsen te werven. “Ik probeer positief te blijven voor mijn andere dochter”, aldus Jasmina.

Toen Jasmina Van Weydeveldt (22) zwanger was van de kleine Jay - ondertussen 4 maanden oud - traden verschillende complicaties op. Door een verstopping in de darmen maakte het ongeboren jongetje twee maagjes aan. Daar werd Jay al een week na zijn geboorte aan geopereerd. Even later kreeg het jongetje ook nog een klaplong en bleek dat zijn hartje niet helemaal in orde is. Tot overmaat van ramp kampt kleine Jay nu ook nog met long -en nierproblemen. In totaal moet de baby nog minstens vijf operaties ondergaan, en dat is financieel ondraagbaar voor zijn alleenstaande mama. Daarom slaat Jasmina nu de handen in elkaar met fotograaf Henk Van Cauwenbergh en zijn partner Els de Vlieghere. Op 15 oktober wordt er alvast een creatieve fotoshoot georganiseerd in Zeebrugge door fotograaf Henk Van Cauwenbergh in zijn eigen studio. Iedereen is welkom.

Zicht op normaal leven

Voor Jasmina waren het alvast zware maanden. “De lijdensweg van Jay is eigenlijk brute pech, want aanvankelijk zag het er allemaal goed uit tijdens mijn zwangerschap. Tot een nieuwe gynaecoloog opmerkte dat Jay dus twee maagjes aanmaakte”, doet Jasmina haar relaas. “Momenteel ligt hij in het ziekenhuis waar hij naverzorging krijgt voor een longontsteking. In levensgevaar is hij gelukkig niet. Hij draagt ook een stoma, al zou die binnen enkele maanden na een nieuwe operatie misschien weg mogen.”

Ondertussen kreeg Jasmina een eerste ziekenhuisfactuur binnen, en die liep meteen hoog op. “1.300 euro, zonder de operatie zelf. De prijs van alle ingrepen samen zal dus ergens oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Mentaal en fysiek ben ik er al enkele keren onderdoor gegaan, maar ik probeer positief te blijven. Dat moet ook voor mijn dochtertje die exact een jaar ouder is dan Jay. Gelukkig krijg ik heel wat steun van mijn familie, want de papa van Jay heeft ons tijdens de zwangerschap verlaten”, aldus Jasmina. “We hebben ondertussen ook een Facebookpagina opgericht waar iedereen Jay kan volgen. Eens zijn operaties achter de rug zijn, is er licht aan het einde van de tunnel en zou hij een normaal leven kunnen leiden.”