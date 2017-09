KV Oostende ontslaat Yves Vanderhaeghe

De wegen van coach Yves Vanderhaeghe en KV Oostende scheiden. De kustploeg stuurt de West-Vlaamse trainer de laan uit na de tegenvallende resultaten. Na zeven speeldagen staat KV Oostende op een laatste plaats in de stand met slechts één punt. Nadat Anderlecht maandag afscheid nam van René Weiler is Yves Vanderhaeghe nu de vierde coach die sneuvelt in de Jupiler Pro League. Assistent Ivan Custovic neemt over bij Oostende, dat woensdag in de beker speelt tegen Union.

“Dit is geen prettige beslissing, maar Yves beseft ook dat we in de huidige situatie geen andere keuze hebben. De voorbije wedstrijden zagen we geen signalen dat er een positieve kentering zit aan te komen. Met een 1 op 21 kunnen we echt niet anders.” aldus voorzitter Marc Coucke.

“We hadden echt gehoopt dat we met Yves een lange tijd konden doorgaan als coach. Hij schreef met de club ongetwijfeld het mooiste hoofdstuk uit de geschiedenis van KV Oostende. En dat vergeten we niet. Vandaar ook dat we de coach al die tijd zijn blijven steunen. Persoonlijk had ik ook altijd een zeer goeie band en open gesprekken met Yves Vanderhaeghe. Maar we moeten deze beslissing nemen in het belang van de club.”

Custovic neemt over

“In de vooravond hadden we ook al een gesprek met assistent-trainer Adnan Custovic. Hij neemt in eerste instantie de taken van Yves Vanderhaeghe over voor de bekerwedstrijd tegen Union. We geven hem de kans om zijn eigen accenten te leggen en zullen aan de interland-break met hem een eerste evaluatie maken,” aldus sportief directeur Luc Devroe. “Daarna nemen we verdere beslissingen. Prioritair is nu het vuur opnieuw in de ploeg te krijgen en zo snel mogelijk met een aantal overwinningen van die laatste plaats weg te komen. En uiteraard willen we in eerste instantie een ronde verder in de bekercompetitie. Dus willen we een scherp KVO zien morgen tegen Union.”

De volgende vier tegenstanders van KV Oostende zijn Union (Croky Cup), Racing Genk (uit) , KV Kortrijk (uit) en Club Brugge (thuis). “Sportief geen makkelijke wedstrijden,” weten zowel Luc Devroe als voorzitter Marc Coucke. “Maar dat bestaat ook niet meer als je op deze plaats in het klassement staat. Ondanks het vertrek van Dimata en Marusic hebben we toch voldoende kwaliteit in deze kern om hogerop te klimmen in het klassement. We rekenen nu volop op het eergevoel van onze spelers om te tonen dat we het voetballen helemaal niet verleerd zijn.”

Trainerscarrousel in de Jupiler Pro League:

- Bartolomé ‘Titi’ Marquez moest al na twee speeldagen opstappen bij STVV.

- Runar Kristinsson (Lokeren) betaalde ook de mindere resultaten cash.

- René Weiler (Anderlecht) wierp zelf de handdoek nadat de fans kritiek bleven spuien.

- Yves Vanderhaeghe (Oostende) verlaat KV Oostende na een 1 op 21.