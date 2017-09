Na René en Yves: ook deze coaches moeten vrezen voor hun job

Na zeven speeldagen hebben al vier van de zestien Belgische clubs afscheid genomen van hun trainer. KV Oostende ontsloeg dinsdag Yves Vanderhaeghe, Anderlecht nam maandag afscheid van René Weiler die er zelf mee wilde ophouden. Eerder dit seizoen werden Runar Kristinsson (Lokeren) en Bartolomé ‘Titi’ Marquez (STVV) al de laan uit gestuurd na twee speeldagen. Eén op vier clubs wisselde dus al van trainer, maar ook deze trainers zitten op de wip bij de Belgische eersteklassers…

STANDARD: Ricardo Sa Pinto

Na een bevredigende start met 4 op 6 ging het steil bergaf. 1 op 12, twee keer na elkaar vier tegengoals, met de 0-4 tegen Zulte Waregem al even beschamend als de tristesse vorig seizoen op Sclessin. En vier matchen na elkaar niet kunnen scoren is al even dramatisch. Maar vooral: er is geen lijn in het spel te zien, geen hand van de trainer. Heel veel grinta en passie, maar weinig of geen tactiek: alles wat vooraf over Leeuwenhart werd verteld, komt uit.

Standard speelt woensdag in de Croky Cup tegen amateurclub Heist. Als daar verloren zou worden, lijkt het einde verhaal voor de Portugees. Als Standard doorstoot in de beker, wacht zondag de altijd lastige verplaatsing tegen KV Mechelen. Standard heeft na zeven speeldagen 6 punten, KV Mechelen doet niet veel beter met 4 op 21. Winnen is dus een must voor Standard, anders zakt het mogelijk terug naar een voorlaatste plaats.

Foto: BELGA

AA GENT: Hein Vanhaezebrouck

Na de slechtste start van AA Gent in jaren kwam ook nog de uitschakeling in de Europese voorrondes. Dat terwijl de Buffalo’s nooit zo ambitieus aan het seizoen begonnen en nooit meer uitgaven aan transfers. Doordat Hein Vanhaezebrouck de voorbije drie jaar zoveel naar zich heeft toegetrokken, wordt er logischerwijs in zijn richting gekeken nu het tegenzit. Ook de ­omgangsvormen van Van­haezebrouck wekken wrevel op. Er zijn binnen de club weinig tenen waarop hij nog niet heeft getrapt. Er was ook gemor bij sommige spelers over zijn communicatie en controledrang.

Natuurlijk hebben het bestuur en de fans openlijk al hun steun uitgesproken voor Vanhaezebrouck. Dat gebeurde voor de wedstrijd tegen KV Oostende, en dan won AA Gent natuurlijk met 0-2. Maar Gent blijft voorlopig wel onderin hangen met een 6 op 21. En er is ook het gegeven Anderlecht, dat droomt van Hein Vanhaezebrouck als opvolger van René Weiler. Anderlecht geeft Nicolas Frutos 4 wedstrijden de tijd om zich te bewijzen, zo koopt het bestuur ook wat tijd. Als Gent bijvoorbeeld de volgende vier wedstrijden (Geel, Zulte Waregem, Club Brugge en Waasland-Beveren) zou verliezen, wordt het wel erg heet onder de stoel van Vanhaezebrouck...

Foto: BELGA

EUPEN: Jordi Condom

Niet alleen voor Standard-trainer Ricardo Sa Pinto is het zondag erop of eronder, ook voor Eupen-trainer Jordi Condom zou een nieuwe nederlaag wel eens het einde kunnen betekenen na twee totale wanprestaties tegen Lokeren (3-0) en W.-Beveren (5-1). Eupen staat op een veertiende plaats, naast KV Mechelen met 4 op 21. In de beker speelt Eupen tegen Rupel Boom, dit weekend staat de wedstrijd tegen het swingende Moeskroen op het programma.

“Of het mijn laatste match kan zijn? Dat is een vraag voor de clubdirectie”, liet Condom vorig weekend al weten. Maar toen speelde Eupen gelijk tegen Standard. “In het trainersvak weet je dat die kans altijd bestaat. De afgelopen jaren heb ik moeilijke periodes altijd kunnen rekenen op de steun van de club. Mijn opdracht is het team voor te bereiden om zondag te winnen. Ik ben er ook van overtuigd dat we een goede prestatie zullen afleveren. Wat er daarna gebeurt, zullen we moeten afwachten.”