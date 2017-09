Zidane verlengde contract met Real Madrid, Madrilenen moeten het enkel nog bevestigen

Zinédine Zidane heeft zijn contract als trainer van Real Madrid verlengd. Dat liet de Franse coach zich dinsdag ontvallen op een persconferentie. De kampioen van Spanje heeft het nieuws alleen nog niet officieel naar buiten gebracht.

De Koninklijke verlengde de afgelopen weken al de contracten van Isco en Marcelo. Zidane liet dinsdag weten dat hij de club ook trouw blijft. De verbintenis van de Fransman liep aan het einde van het huidige seizoen af. “Mijn contract is eigenlijk al verlengd”, aldus Zizou. “Maar dat zegt me eigenlijk niets. Ik probeer gewoon alles te geven en doe dat van dag tot dag.”

Zidane werd in januari 2016 aangesteld als hoofdtrainer van Real Madrid. Hij won sindsdien twee keer de Champions League met zijn ploeg. Real Madrid werd het afgelopen seizoen ook voor het eerst sinds 2012 opnieuw kampioen van Spanje. Voordat hij Rafael Benitez opvolgde, was Zidane coach van de beloftenploeg van Real. Zidane verklaarde vorige maand al dat hij in gesprek was over een nieuw driejarig contract bij Real.