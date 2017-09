Voorzitter van Caraïbische voetbalbond is zes jaar geschorst na schandaal

De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft dinsdag een schorsing van zes jaar opgelegd aan Gordon Derrick. De secretaris-generaal van de voetbalfederatie van Antigua en Barbuda (ABFA) en voorzitter van de Caraïbische voetbalbond (CFU) moet ook een boete van 30.000 Zwitserse Frank (26.000 euro) ophoesten.

Derrick was bij de Caraïbische voetbalbond de opvolger van Jack Warner, één van de hoofdrolspelers in het grote FIFA-corruptieschandaal dat in 2015 losbarstte. Een onderzoekskamer van de Ethische Commissie was ervan overtuigd dat ook Derrick in hetzelfde bedje ziek was en diende eind april een onderzoeksrapport binnen over de bondsvoorzitter. Hij keek aan tegen een schorsing van vier jaar.

Derrick verdedigde zich voor de disciplinaire kamer van de Ethische Commissie, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. De schorsing werd zelfs opgetrokken met twee jaar, de boete werd verdubbeld.

Derrick werd schuldig bevonden aan het aannemen en geven van steekpenningen, belangenvermenging en “het breken van de algemene gedragsregels”. Bovendien weigerde de Caraïbische bondsvoorzitter zijn medewerking aan het onderzoek.

Op 3 februari besliste het Internationaal Sporttribunaal (TAS) al dat hij geen kandidaat mag zijn om in de Raad van de FIFA te zetelen.