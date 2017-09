Braziliaan Nilmar zet carrière stop omwille van depressie

De Braziliaanse spits Nilmar, oud-speler van Olympique Lyon en Villarreal, kampt met een depressie en zet daarom zijn professionele carrière voorlopig ‘on hold’. De 33-jarige Nilmar lag onder contract bij de Braziliaanse topclub Santos. Hij wordt behandeld door psychologen.

Santos laat in een persbericht weten de stopzetting van zijn carrière van Nilmar te aanvaarden, omwille van gezondheidsredenen. Het contract van de aanvaller liep nog tot december 2018, maar dat contract wordt voorlopig opgeschort. Hij zal zijn spelersloon pas opnieuw ontvangen, als hij opnieuw in de spelerskern zijn plaats inneemt.

Nilmar was pas in juli deze zomer opnieuw naar Brazilië teruggekeerd. Voordien had hij een jaar niet gespeeld bij het Arabische Al-Nasr.

Eerder in zijn carrière was Nilmar actief bij Internacional (2002-2004, 2007-2009 en 2014-2015), Olympique Lyon (2004-2005), Corinthians (2005-2007), Villarreal (2009-2012), Al Rayyan (2012-2014) en El Jaish (2014).

Tussen 2003 en 2011 speelde Nilmar 25 interlands voor de Seleçao, waarin hij negen keer scoorde. Hij was met Brazilië aanwezig op het WK van 2010 in Zuid-Afrika.