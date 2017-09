COMMENTAAR CHEF VOETBAL. Het ontslag van Vanderhaeghe past in de voetballogica

We zijn 20 september, zeven speeldagen ver en 25 procent van de eersteklassers hebben al niet meer dezelfde trainer waarmee ze het seizoen begonnen. De ontslagen van Tintin Marquez en Runar Kristinsson waren blunders van het STVV- en Lokeren-bestuur, het opstappen van René Weiler een voldongen feit. Van de vier ontslagen tot hiertoe is dat van Yves Vanderhaeghe hetgeen dat het best pas in de voetballogica, niet meteen in de maatschappelijke logica.