Vrouw rijdt iets te enthousiast achteruit en komt dan in een wel heel benarde situatie terecht

Een opmerkelijk ongeval in Istanbul is er nationaal nieuws geworden. Een vrouw reed er achterwaarts haar parkeerplaats uit, maar deed dat aan iets te hoge snelheid. Haar wagen boorde zich met de achterkant in het flatgebouw naast de parking, met haar bumper vooraan bleef ze nog op de parking hangen. Onder haar gaapte een diepe afgrond tussen de verhoogde parking en het flatgebouw ernaast.

De Turkse media snoepen van een bizar ongeval waarbij gelukkig geen gewonden vielen. Voor de bestuurder in kwestie was het nog een geluk bij een ongeluk dat haar wagen vast kwam te zitten tussen het flatgebouw en de verhoogde parking, want onder haar gaapte een diepe afgrond.

De hulpdiensten beveiligden de wagen al snel met een kraan zodat die niet naar beneden kon storten en konden de vrouw redden uit haar auto. Of ze die parking nog ooit zal gebruiken, is nog maar de vraag.