Een telraam graag! Red Flames winnen met vooroorlogse score tegen Moldavië in kwalificatiecampagne WK

De Red Flames zijn perfect begonnen aan hun kwalificatiecampagne voor het WK voetbal voor vrouwen in 2019. Tegen Moldavië zagen bijna 3.000 fans hoe de Red Flames Moldavië in de pan hakten met 12 (!) - 0. Janice Cayman scoorde vier goals, Tessa Wullaert maakte een hattrick...

De vrouwen van bondscoach Ives Serneels kwamen al na drie minuten op voorsprong, toen Janice Cayman een afgeslagen hoekschop aan de eerste paal binnenwerkte. Tessa Wullaert toonde zich nadien de sterspeelster bij de Flames. Binnen de twaalf minuten scoorde de Wolfsburg-aanvalster drie keer (26., 29. en 38.). Tussendoor pikte ook linksachter Davina Philtjens (35.) haar doelpuntje mee.

Na de pauze ging het doelpuntenfestival voort. Cayman (55. en 60., pen.) zorgde voor de zesde en de zevende goal en ook Deloose (62.), Vanmechelen (64.), De Caigny (69.) en opnieuw Cayman (70.) pikten hun doelpuntjes mee. Een eigen doelpunt van Colesnicenco (84.) legde de eindstand vast op 12-0.

Eerder op de dag won Italië (FIFA 18) in groep 6, de groep van de Flames, met 0-1 bij Roemenië (FIFA 38). Het was voor de Italiaanse vrouwen al de tweede wedstrijd. Vrijdag wonnen zij ook al van Moldavië met 5-0. Portugal (FIFA 34), het vijfde land in groep 6, werkte nog geen wedstrijden af.

De zeven groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK. De vier beste tweedes spelen barrages in twee rondes: halve finales (heen 1 oktober 2018, terug 9 oktober) en een finale (heen 5 november 2018, terug 13 november). De winnaar daarvan heeft ook een WK-ticket beet.

