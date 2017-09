De held van een avondje bekervoetbal: doelman van amateurclub krijgt er vijf binnen maar viert met pintje

KV Kortrijk speelde een spektakelrijke wedstrijd tegen amateurclub Entente Durbuy en won met 5-3. Ondanks de vijf goals van KV Kortrijk, was de doelman van Durbuy de man van de avond: Fabrice Genchi kreeg dan wel vijf goals om de oren, na de wedstrijd kreeg hij een staande ovatie van KVK en vierde hij met… een pintje!

Het is natuurlijk geen verrassing dat de 29-jarige cultheld Fabrice Genchi met alle aandacht ging lopen. De doelman sleept enkele kilootjes teveel mee maar speelde wél een knappe wedstrijd tegen Kortrijk. Hij behoedde Durbuy van een grotere nederlaag en dat wilde hij na de wedstrijd natuurlijk vieren. Van de Kortrijkse fans kreeg hij na het laatste fluitsignaal een staande ovatie én een pintje.

Genchi nam het gerstenat graag aan, even later zwaaide hij zelfs met een Kortrijkse vlag voor de harde kern terwijl die “Allez Durbuy, chante avec nous” scandeerden. De voorzitter van Durbuy bedankte voor de gastvrijheid en verklaarde vanaf nu een Kortrijk-fan te zijn. Of hoe bekervoetbal nieuwe vriendschappen laat ontstaan.

Vriend van Defour

De Waalse doelman Fabrice Genchi is trouwens gepokt en gemazeld in het voetbal. Hij kreeg zijn vorming bij Standard en leerde er in de schaduw van Vedran Runje de kneepjes van het vak. “Als 18-jarige de vrije trappen van Milan Rapic uit doel houden op training, dat was een heerlijk gevoel”, vertelde hij ooit in de Waalse pers.

Maar Genchi kon nooit een profcarrière uitbouwen, ondanks de sterke prestaties bij de jeugd van Standard. “Ik werkte niet hard genoeg. Mijn jeugdtrainers plaatsten me altijd op een voetstuk. Daardoor had ik nooit het gevoel dat ik moest werken om goed te presteren”, is Genchi eerlijk. Bij de jeugd leerde de goalie wel Steven Defour kennen, een vriendschap die nog steeds standhoudt na al die jaren. Genchi hielp de middenvelder zelfs met zijn verhuis naar het Engelse Burnley!

