Typisch Belgisch: muziek verboden in museum voor muziekinstrumenten

Brussel - Zo’n 140 vitrinekasten met instrumenten staan in het Brusselse Muziekinstrumentenmuseum aan de Kunstberg, maar hoe die klinken dat moeten de bezoekers er sinds kort zelf bij bedenken, met dank aan een kluwen van regels en omstandigheden.

In 2012 haalde het bedrijf Artspot het driejarig contract binnen om 350 tablets met foto’s, achtergrondinformatie en zo’n 200 muziekfragmenten ter beschikking te stellen, maar daarna kwam er geen nieuwe aanbesteding. Het contract met Artspot werd nog twee keer verlengd – onwettig, volgens de Inspectie van Financiën – maar sinds augustus is het stopgezet. ­Gevolg: er komt geen noot meer uit de koptelefoons. Want het kost maanden tijd en een pak geld om een nieuw systeem op te zetten. Op de koop toe nam de technicus die daaraan werkte ontslag.

Tegen april volgend jaar zou het euvel verholpen moeten zijn.