Veiligheidsdiensten maken zich zorgen over terugkeer van 100 Belgische ISIS-kinderen

In Syrië en Irak verblijven minstens honderd kinderen met minstens één Belgische ouder. Dat blijkt uit cijfers van het OCAD, dat de terreurdreiging analyseert. De grote meerderheid is amper 4 jaar, is in oorlogsgebied geboren en verblijft bij ISIS. Zowel Justitie als Welzijn bereidt zich voor op hun komst naar ons land.

De veiligheidsdiensten maken zich zorgen over de zonen en dochters van de Belgische Syriëstrijders. Uit ­cijfers van het OCAD blijkt immers dat er in Syrië en Irak zeker honderd kinderen wonen met minstens één Belgische ouder. Zestig procent van hen is in oorlogsgebied geboren. Slechts één op de vijf is negen jaar of ouder, en is als kind door zijn ouders vanuit België meegesleurd naar het kalifaat. Dat alles blijkt uit een antwoord van justitieminister Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open VLD). Die maakt zich zorgen over het gevaar dat van die kinderen uitgaat, “want ze zijn al van erg jonge leeftijd onderworpen aan de ISIS-doctrine”. “Ze worden geïndoctrineerd via het sharia-onderwijs. En ze worden immuun gemaakt voor geweld. De kinderen ­leren soms al als 5-jarige ­wapens hanteren. Vanaf hun negende gaan jongens naar trainingskampen.”

Drietal verdachten

Volgens Geens wordt al het mogelijke gedaan om de ­terugkeer van jihadkinderen zo goed mogelijk op te vangen. “Zowel het parket, als de federale politie, als de diensten jeugdbescherming worden op de hoogte gebracht zo gauw we iets weten van de vermoedelijke terugkeer van een minderjarige. Er is nadien ook blijvend overleg”, aldus het kabinet-Geens. “Minderjarigen die zelf beslisten om als strijder naar Syrië en Irak te vertrekken, worden bij hun terugkeer als verdachten beschouwd. Maar dat zijn er maar een drietal. Kinderen die met hun moeder terug­keren en zelf niet geradicaliseerd zijn, worden gezien als minderjarigen in gevaar.”

Volgens het Agentschap Jongerenwelzijn worden die dossiers geval per geval be­keken. Soms is vrijwillige hulpverlening mogelijk, in samenwerking met de ouders. Maar de jeugdrechter kan de kinderen ook in een pleeggezin of instelling plaatsen.

Als een van de ouders Belg is, hebben die kinderen recht op de Belgische nationaliteit. Al moet wel eerst de afstamming worden vastgesteld, en dat is niet simpel omdat het kalifaat geen erkende geboortebewijzen kan afleveren. Er is daarom een vonnis nodig van de rechtbank.

De massale terugkeer van de Syriëstrijders en hun kinderen blijft voorlopig uit. Volgens het OCAD verblijven in ons land nu al een twintigtal kinderen die een tijd hebben doorgebracht bij jihadisten in conflictgebied.

Oorlogstrauma’s

De veiligheidsdiensten roepen op om vooral oog te hebben voor de trauma’s die ­jihadkinderen mogelijk opliepen. “Terecht”, zegt Geert Serneels, trauma­specialiste bij Solentra vzw. “Een trauma kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen, agressie en gevaarlijk gedrag. Een goeie screening van die kinderen is belangrijk.”