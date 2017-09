Een dag na vertrek bij Anderlecht is René Weiler al terug in Zwitserland

Eén dag na zijn vertrek bij Anderlecht heeft René Weiler (44) ons land al verlaten. De Zwitser en zijn gezin namen gisterenmiddag het vliegtuig naar Zürich om er tijd door te brengen met de familie en een adempauze in te lassen.

Toch werd nog maar eens duidelijk dat Weiler op voet van oorlog leeft met de media. In de aankomsthal in Zürich stonden een aantal Zwitserse fotografen hem op te wachten. Toen de trainer doorhad dat hij werd gefotografeerd, schoot hij in een razernij en eiste dat alle foto’s meteen werden gewist. Slechts één ­fotograaf slaagde erin om een foto te behouden.

Het is nochtans een onschuldig tafereel: Weiler die met een trolley vol koffers arriveert in zijn thuisstad. Zijn vrouw Alexandra die hij altijd uit de kranten heeft willen houden, komt niet eens in beeld, maar de Zwitser blijft de schuld van zijn ontslag bij de media leggen, die de supporters volgens hem hebben opgejut. Een kort interview geven was er gisteren alleszins niet bij, of wat had u gedacht?