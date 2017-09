Spelers van KV Oostende waren niet op de hoogte van ontslag Vanderhaeghe

Marc Coucke wachtte speeldag 10 niet af om te oordelen over Yves Vanderhaeghe. Gisteren besliste de voorzitter van Oostende dat zijn coach moest gaan na de 1 op 21. ’s Ochtends leek er nochtans niets aan de hand en gaf Vanderhaeghe nog tactische training. ’s Avonds vernamen de spelers zijn ontslag vooral via de pers. Assistent Custovic neemt voorlopig over.

Na de 0-2-nederlaag zondag in de kelderkraker tegen AA Gent wist Marc Coucke eigenlijk al dat het over was voor Yves Vanderhaeghe. Sportief directeur Luc Devroe probeerde de coach nochtans nog vurig te verdedigen bij de preses, maar dat lukte maar anderhalve dag. Gisterenmiddag brak ook ­Devroe zijn weerstand.

“Topmens en topcoach, maar met deze groep was het op”, tweette Coucke gisteravond. “Bedankt Yves om voor de mooiste KVO-jaren te zorgen. Oprecht bedankt en good luck.”

Dat er de voorbije dagen een paar keer crisisoverleg was geweest in Oostende wist iedereen, maar dat de bijl zou vallen voor het bekerduel van vanavond tegen Union was eerder onverwacht. Ook voor Yves Vanderhaeghe zelf. Die gaf gistermorgen nog intensief tactische training, deelde nog eens het programma mee voor deze week en meldde dat er zondag voor de competitiematch in Genk op afzondering zou worden gegaan. Bij de spelers viel niets speciaals op, behalve misschien dat assistent Adnan Cus­tovic zich wat afzijdiger hield. Maar blijkbaar werd er ’s middags toch nog een extra evaluatie gemaakt en geconcludeerd dat Vanderhaeghe ondanks zijn successen van de voorbije jaren (twee keer Play-off 1, een bekerfinale en Europees voetbal) niet langer kon aanblijven. Dat werd meegedeeld aan de trainer zelf, maar niet aan de spelersgroep. Omdat het nieuws razendsnel uitlekte in de media vernamen de meeste spelers het onder meer via onze website en via whatsapps die ze naar elkaar stuurden.

Vercauteren, Daum en… Leekens

Later op de avond stuurde KV Oostende wel nog een persmededeling, maar de spelers zelf kregen geen officieel bericht van het vertrek van hun trainer. In het communiqué gaf Coucke wel nog mee: “Dit is niet prettig, maar we hadden geen keuze. Er waren geen positieve signalen dat er een kentering zat aan te komen en na 1 op 21 konden we niet anders.”

Vanavond voor het bekerduel tegen Union uit 1B leidt Custovic de ploeg. KVO geeft aan dat de Bosniër tot de interlandbreak begin oktober de kans krijgt om zich te bewijzen, maar net als bij Anderlecht is ook aan de kust de speurtocht al begonnen. Idealiter kijkt de nieuwe coach dit weekend zelfs al toe vanuit de tribunes in Genk. De namen die het hardst klinken, zijn Frank Vercauteren, Christoph Daum en zowaar Georges Leekens, vriend van Coucke.