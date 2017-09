Dit zijn de kandidaten om Yves Vanderhaeghe op te volgen bij Oostende: Leekens ligt op de loer

De grote vraag is hoe het verder moet bij KV Oostende na het ontslag van Yves Vanderhaeghe. Naast de naam van assistent Adnan Custovic worden vooral Frank Vercauteren, Christoph Daum en, jawel, de zelfverklaarde crisiscoach Georges Leekens geciteerd. Een goeie keuze maken wordt niet simpel. En Marc Coucke wil een grote naam.

Sportief directeur Luc Devroe vindt het geen slecht idee om assistent Adnan Custovic een kans te geven, zeker als Gino Caen physical coach blijft, want die leidt sowieso veel veldtrainingen. Alleen wordt openlijk de vraag gesteld of Custovic niet te dicht bij Vanderhaeghe stond om het tij te keren.

Coucke zelf wil graag uitpakken met een grotere naam. Trainers als Glen De Boeck, Bob Peeters en Dennis van Wijk hebben in zijn ogen net te veel een geblutste reputatie. Dan past Frank Vercauteren – kampioen met Anderlecht, Genk, Samara… – beter in zijn profiel. Net als de Duitser Christoph Daum, die een ploeg met harde hand kan sturen. Beide coaches zijn evenwel nog niet gecontacteerd en Daum is een erg dure vogel.

Al hebben zij wel het voordeel dat ze vrij zijn. Ergens een coach wegkopen die goed bezig is – zoals Coucke deed met Vanderhaeghe bij Kortrijk – veroorzaakte toen zoveel ophef dat de businessman nu toch een ietsiepietsie langer zal nadenken vooraleer hij pakweg Rednic zou wegplukken bij Moeskroen.

Georges Leekens

En dan is er nog Georges Leekens. Die is ook veel ontslagen, maar heeft een goeie band met Coucke en manifesteert zich nu alweer als de crisiscoach die alles kan oplossen. Als Coucke daar gevoelig voor is, moet hij wel inpraten op Luc Devroe. Want als Leekens komt, is hij een bulldozer die op het veld een muur bouwt en binnen de club alles wil bepalen. Ziet ­Devroe dat ook als oplossing?

Komt daar nog bij dat Leekens indertijd bij Club niet geloofde in de jonge spits Zinho Gano, tegenwoordig de duurste aankoop ooit van KVO.