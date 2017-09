Spektakel gegarandeerd op WK tijdrijden met fietswissels in de regen voor onwaarschijnlijke slotklim

Tom Dumoulin is vandaag de grote favoriet op een WK tijdrijden dat met een finish op Mount Fløyen heel unieke beelden moet opleveren. En dan niet alleen omdat de Giro-winnaar het voor het eerst dit seizoen opneemt tegen Tour- en Vuelta-laureaat Chris Froome. Ook het feit dat de renners vlak voor de steile slotklim hun tijdritfiets mogen wisselen voor een gewoon exemplaar, zou in de voorspelde regen voor de nodige bloopers kunnen zorgen.

Volg het WK tijdrijden LIVE!

Volg hier het reilen en zeilen van onze man ter plekke!

Lees hier alles over de favorieten en de outsiders!

Bekijk hier hoe de Belgische ploeg zich voorbereidde op de fietswissels!

Mount Fløyen is de populairste toeristische plek van het Noorse Bergen. Vanaf de berg krijg je een fantastisch uitzicht op de binnenstad. Het is een stevige puist die zo lijkt weggeplukt uit de Vuelta, waar ze gek zijn op dit soort aankomsten. Toen de Nederlandse coach Thorwald Veneberg in maart op visite kwam, vroeg hij de Internationale Wielerunie of een fietswissel was toegelaten. Zoals in het veldrijden, of zoals een pitstop in de Formule 1 dus. De voorbije dagen besliste de UCI dat het mag, maar dan op een mat van 20 meter lang die op de kasseien ligt net voor de slotklim van 3,4 km begint. Die mat ligt er omdat het vandaag zal regenen in Noorwegen. De UCI wil zo het slipgevaar verminderen tijdens de fietswissels, maar of het in de nattigheid telkens van een leien dakje zal lopen, is nog maar de vraag.

Gisteren testten de favorieten het parcours, zowel met fietswissel (eerst tijdritfiets, dan klimfiets) als zonder. Tom Dumoulin was er na het experiment nog altijd niet uit of het tijdverlies met een pitstop uiteindelijk veel voordeel zal opleveren. Toch is het net iets handiger om met een gewone, lichte fiets vol op de trappers te gaan staan op een klim die – volgens de organisatie – gemiddeld 9,1 procent stijgt. Bij Sunweb maken ze zich alleszins sterk dat Dumoulin op een tijdritfiets de beste houding heeft bergop.

De topkandidaten hadden dan ook geen zin om hun beslissing om al dan niet te wisselen al aan de neus van hun tegenstanders te hangen.

Froome noemt zichzelf outsider

Tony Martin – die wél al liet weten dat hij niet zou wisselen – kan met een vijfde wereldtitel geschiedenis schrijven. Maar na de Mount Fløyen de voorbije dagen te hebben opgereden, lijkt hij vrede te nemen met maximaal brons. “Dan heb je superbenen, en dan krijg je dit voorgeschoteld”, klonk het.

Met “dit” doelt Martin op de 27,5 golvende kilometers die voorafgaan aan de vreemdste finish ooit op een WK tijdrijden. Echte hardrijders verfoeien de beruchte Mount Fløyen. “Het is jammer voor de echte tijdrijders”, stelde ook Belgisch bondscoach Kevin De Weert, die geen al te hoge verwachtingen heeft vandaag.

Zo lijkt het vandaag dus af te stevenen op een duel tussen Dumoulin (brons in 2014) en Chris Froome (nog zonder individuele WK-medaille). Het is ook de eerste keer dit seizoen dat de winnaar van de Giro in een tijdrit uitkomt tegen de laureaat van de Tour en de Vuelta. “Ik bestempel mezelf als outsider”, stelde de Keniaanse Brit al. “Dumoulin heeft echt naar Bergen toegeleefd. Ik denk dat de benen nog goed zijn, maar mentaal is het wat anders. Ik ben aan het einde van een mooie, maar lange zomer gekomen. Ik geef een laatste keer alles wat ik in mij heb.”

Andere interessante namen voor vandaag zijn Jonathan Castroviejo, ex-wereldkampioen Vasil Kiryienka, ex-werelduurrecordhouder Rohan Dennis, Bob Jungels, Ilnur Zakarin, Edvald Boasson Hagen en Stefan Küng. Lees hier alles over de grootste kanshebbers!