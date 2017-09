CLUBNIEUWS. Spelers meteen onder de indruk van Frutos, Gent rekent op ethiek Vanhaezebrouck én Anderlecht

Na het vertrek van René Weiler krijgt Nicolas Frutos enkele weken zijn kans bij Anderlecht. En de ambitieuze Argentijn, die maakte meteen grote indruk tijdens zijn eerste trainingssessie. Het is echter geen geheim dat Anderlecht naar een nieuwe coach zoekt, evenmin het een geheim is dat Hein Vanhaezebrouck perfect beantwoordt aan het gevraagde profiel. Bij AA Gent hopen ze echter op de ethiek van zowel hun coach als Anderlecht. En Club Brugge, dat speelt vandaag in de beker tegen iemand die een eitje te pellen heeft met blauw-zwart… Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Spelers meteen onder de indruk

Nicolas Frutos wil niets aan het toeval overlaten nu hij (tijdelijk) eerste trainer van Anderlecht is. Daarom moest zijn eerste training indruk maken én een complete stijlbreuk met de oefensessies van René Weiler.

De Argentijn slaagde in zijn opzet. Frutos was om 9 uur ’s morgens present en stapte verrassend op het trainingsveld met de U21. Daar legde hij hen de tactiek en speelwijze van Westerlo uit en oefende hij daar ook even op. Een uur later kwam de A-ploeg op het terrein en werd er gespeeld tegen de B-ploeg in de formatie van Westerlo. De A-ploeg was alleszins onder de indruk: “Eindelijk tactisch getraind”, klonk het.

Nu Frutos interim-trainer is, wijzigt de technische staf ook lichtjes. Pablo Morchon, eveneens een Argentijn die al fysiekcoach was van de beloften, maakt de overstap naar de A-ploeg.

Cv’s van De Boer en Puel binnen

Intussen puilt de mailbox van Herman Van Holsbeeck uit van de cv’s. Via een aantal makelaars kwamen alleszins al de sollicitaties binnen van Frank de Boer en de Fransen Claude Puel en Christophe Galtier. (jug)

AA GENT. Ivan De Witte: “Ik reken op Vanhaezebrouck én Vanden Stock”

Geen analyse over het ontslag van René Weiler bij Anderlecht waarin de naam van Hein Vanhaezebrouck niet valt. Ook bij Anderlecht wordt niet ontkend dat de Gent-trainer het ideale profiel zou hebben. Toen we Hein Vanhaezebrouck daarmee confronteerden, weigerde hij erop in te gaan. “Ik ga daar niets over zeggen. Ik zit in Gent. Ik ben gefocust op onze match tegen Geel. Ik ga alleen spreken over onze matchen met Gent, niet over andere dingen.”

Voorzitter Ivan De Witte hoopt op de ethiek van Vanhaezebrouck én Anderlecht. “Elk contract is opzegbaar, maar ik denk dat ik vóór de match tegen Oostende een duidelijk signaal gegeven heb over onze coach. Ik reken dan ook op de wederkerigheid daarvan, dat hij de intentie heeft om samen met ons door dit seizoen te komen. Ik twijfel er niet aan dat Anderlecht alle pistes zal overwegen, maar die club staat ook voor bepaalde waarden. Ik ga ervan uit dat Roger Vanden Stock, ook als voorzitter van de Pro League, dit niet zal doen.” (vdm)

Asare en Simon out

Asare en Simon sukkelen beiden met een knieblessure en zijn onbeschikbaar voor het duel vanavond in Geel. Gigot (teen) en Bronn (maagklachten) lijken dan weer helemaal fit te zijn. Daarnaast speelden maar liefst negen A-kernspelers maandag met de beloften op bezoek bij Anderlecht. “Hun prestatie was niet geweldig”, verklaarde Vanhaezebrouck. “Maar ik zal enkelen van hen allicht wel recupereren voor mijn selectie.” En zo behoren onder andere Andrijasevic, Koita, Horemans, Verstraete en Yaremchuk bij de negentien namen die door de Gentse coach werden weerhouden. (ssg)

CLUB BRUGGE. Deze huurlingen mogen wél spelen tegen Club

Club Brugge bekert vanavond in Roeselare en treft daar twee spelers die het nog op de loonlijst heeft staan: de Kroatische aanvaller Fran Brodic en verdediger Laurent Lemoine. In tegenstelling tot Perbet, Coopman, Acolatse en Rotariu mogen zij wel tegen hun moederclub spelen zonder dat daar een vergoeding tegenover moet staan. Lemoine wordt in de basis verwacht, Brodic op de bank. Als Brodic vanavond van de bank komt en scoort, zal hij juichen, heeft hij beloofd. “Waarom zou ik dat niet doen?”

Diaby out

Brugge-coach Ivan Leko kan vanavond niet rekenen op Abdoulay Diaby, die sukkelt met een kleine blessure. Ook Laurens De Bock – geschorst na zijn gele kaart op Eupen vorig seizoen – is er niet bij. Mogelijk verschijnt Emmanuel Dennis voor het eerst sinds zijn blessure in de basis. Voorts wordt verwacht dat Leko, gezien het belang van de Croky Cup na de Europese uitschakeling, niet te veel zal roteren.(kvu, jve)

KV KORTRIJK. Stojanovic uitgevallen tijdens opwarming

Problemen voor de Serviër Jovan Stojanovic gisterenavond. Hij viel uit tijdens de opwarming voor de bekermatch tegen Entente Durbuy. Hij had eerder deze week een inspuiting gehad in zijn rug, maar het effect ervan was uitgewerkt en had te veel last om te spelen in de Croky Cup. Vrijdag speelt Kortrijk al op het veld van Antwerp.

KV OOSTENDE. Zelfde achttien als tegen AA Gent

Voor de bekerwedstrijd tegen Union Sint-Gillis – een dag na het ontslag van coach Yves Vanderhaeghe – zijn dezelfde achttien spelers geselecteerd als tijdens de wedstrijd tegen AA Gent. Tomasevic (hiel en rug), Bossaerts (voet) en Zivkovic (hamstrings) zijn nog steeds geblesseerd. Ook Banda is er niet bij. Nicolas Rajsel is nog een hele poos uit met een blessure aan de knie. De wedstrijd wordt gefloten door ref Kevin Van Damme. Tickets zijn vanavond nog aan de loketten verkrijgbaar. Wie jonger dan twaalf jaar is, mag gratis binnen. (jve, rpo)

LOKEREN. Ziekenboeg zit aardig vol

De ziekenboeg van Sporting Lokeren zit voor de bekerwedstrijd van vanavond tegen Beerschot-Wilrijk aardig vol. Zo kan Peter Maes geen beroep doen op Mario Ticinovic (schouder), Bob Straetman (hamstrings), Gary Martin (hamstrings), Guus Hupperts (knie) en Mohamed Ofkir (Hamstrings). Doelman Ortwin De Wolf (foto) is ziek. Hij wordt vervangen door Dieter Creemers. Joher Khadim Rassoul zit wel opnieuw in de selectie. (whb)

RC GENK. Trossard opnieuw zes weken out

Slecht nieuws uit de ziekenboeg van KRC Genk. Linksbuiten Leandro Trossard, die aan het terugkeren was na een spierscheur in de quadriceps, heeft tijdens de training op dezelfde plaats een nieuwe scheur van drie centimeter opgelopen. Dat betekent dat hij minstens zes weken langer aan de kant moet blijven. De rentree van Trossard is ten vroegste voor begin november, wanneer de heenronde er al bijna op zit.

Stuivenberg wil niet roteren

Het is gissen naar de basisopstellingen, Stuivenberg probeerde verschillende formaties uit . Van roteren wil hij vooralsnog niet weten. “De beste elf spelen. We moeten de paraatheid van de spelers in acht nemen. Alleen wie honderd procent fit is, komt in aanmerking.” Het belang van de beker is duidelijk voor de coach. “Het leeft zeker in de groep, iedereen beseft ook dat we niet de minste reden hebben om de tegenstrever te onderschatten. Bovendien bevat Cercle over veel voetballend vermogen. Het is geen ploeg die het fysiek of opportunistisch aanpakt, ze zoeken de voetballende manier.”(mg)

STANDARD. Sa Pinto weerlegt alle kritiek

Standard-coach Ricardo Sa Pinto weerlegde gisteren de kritiek met een tactische demonstratie. “Misschien ga ik enkele wissels doen, maar ik vat Heist op als een competitiewedstrijd.” Pas echt op stoom kwam Sa Pinto toen er gevraagd werd of deze match niet het moment was om in de plaats van het duo Agbo-Bokadi een meer voetballend type uit te proberen. “Jullie schrijven veel dingen die ik niet zie en ik respecteer jullie mening, maar ik ben de trainer en weet wat het beste is. In België speelt men vaak kamikazevoetbal en dat snap ik niet. Het is niet zoals op de PlayStation hé.” (bfa)

WAASLAND-BEVEREN. De Schutter in actie bij beloften

In aanloop van de bekerwedstrijd van vanavond tegen Lommel trainde Waasland-Beveren gisterenmorgen een klein uur. De beloften verloren maandagavond hun thuiswedstrijd tegen Standard met 0-3.

Niels De Schutter (foto), pas hersteld na operatie aan beide achillespezen, speelde probleemloos 45 minuten mee. Een opsteker voor de verdediger. (whb)

ZULTE WAREGEM. Derijck geschorst, Leya Iseka haakt af

Derijck is er niet bij in Luik. De verdediger zit een schorsing uit voor gele kaarten van vorig seizoen. Ook Leya Iseka blijft uit voorzorg aan de kant door last aan de knie. De club volgt de komende dagen de situatie op, maar er wordt verwacht dat zijn knie snel hersteld zal zijn. Is dat niet het geval, dan volgen verdere onderzoeken. De beloften wonnen maandag met 4-2 van KV Mechelen. Severin, Madu, Reichert, Faustin en Bala deden mee. Die laatste scoorde ook. Alle A-kernspelers maakten de match vol, op uitzondering van Faustin, die na zeventig minuten vervangen werd. (jcs)