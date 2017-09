Overmoedige Proto ontsnapt aan blamage bij debuut voor Olympiakos

Silvio Proto mocht gisteren in de Griekse beker debuteren in het doel van Olympiakos. Maar de voormalige doelman van onder meer Anderlecht en KV Oostende ontsnapte aan een blamage.

Bij een (moeilijke) terugspeelbal was Proto net iets te overmoedig: in plaats van de bal meteen weg te keilen, wilde hij de opzittende aanvaller eerst passeren. Toen die echter de bal uit zijn voeten tackelde, had Proto het geluk dat de bal net naast ging...

De ploeg van Besnik Hasi zou Asteras Tripolis uiteindelijk kloppen met 2-1 en stoot zo door naar de derde ronde in de Griekse beker. En Proto? Die haalde opgelucht adem.