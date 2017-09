Nieuwe industrie 4.0 in de Gentse haven

Bij hoogovens en metallurgie in Vlaanderen denk je niet meteen aan nieuwe jobs. Toch investeert de Chileense groep Molymet 42 miljoen euro in de molybdeenfabriek van Sadaci in de Gentse haven. Op termijn goed voor tientallen nieuwe industriejobs, van ingenieurs tot procesoperatoren, op een moderne nieuwe site.

Molybdeenfabriek Sadaci in Langerbrugge is in handen van Molymet, een Chileens beursgenoteerd familiebedrijf. Tot voor kort maakte Sadaci alleen producten voor de staalindustrie. Molybdeen is een grondstof die staal extra roestvast en beter bestand maakt tegen hoge temperaturen. “Als leverancier van een veredelingselement aan de staalnijverheid zijn we al heel lang actief in de Gentse haven”, zegt ingenieur Tom Eggermont.

“Sadaci is een stabiel bedrijf. Molybdeen is een bijproduct van koper en Chili heeft enkele van de grootste kopermijnen ter wereld. Die bron droogt niet gauw op. Nu gaan we ook zuivere molybdeenoxide produceren voor chemische doelstellingen, bijvoorbeeld voor het maken van katalysatoren”, oppert hij. Ontzwavelen gebeurt vandaag in de raffinaderijen met katalysatoren die gebaseerd zijn op molybdeen. “De hoge molybdeenkwaliteit die je daarvoor nodig hebt, kan Sadaci leveren”, stelt hij.

“Nog een toepassing is elektronica, waar molybdeen gebruikt wordt als basisplaat voor chips – in kleine hoeveelheden, maar wel ultrazuiver. Molybdeen is bovendien een zogenaamd refractair metaal met één van de allerhoogste smeltpunten, rond 2.600 graden. In bepaalde oventypes wordt die eigenschap gebruikt door er ovenverwarmingselementen van te maken.”

Schaalgrootte

De nieuwe fabriek – projectnaam: PurOx – wordt een voorbeeld van industrie 4.0, wat staat voor digitale sturing en een moderne, gebruiks- en mensvriendelijke productieomgeving. Ze wordt twee voetbalvelden groot en krijgt grondstoffen aangeleverd uit de bestaande Sadaci-site. Bijproducten uit de nieuwe fabriek gaan dan weer naar de oude. Een staaltje circulaire economie waarbij twee activiteiten elkaar voeden.

“Daardoor bouwen we een ruime voorsprong op”, zegt Tom Eggermont. “Sinds we bij Molymet horen, hebben we verschillende moderniseringsfasen achter de rug. De nieuwe fabriek wordt de bekroning: een nieuwe plant voor een nieuw product én nieuwe klanten. Daarom kijken we binnenkort uit naar een dertigtal nieuwe collega’s. Niet slecht op een totaal van 140.”

Het productiekader werven ze, volgens Eggermont, eerst aan met productie- en onderhoudsingenieur als profiel, omdat zij ook de grote nieuwe ploeg productieoperatoren gaan opleiden. “Die vormen de grootste groep nieuwe aanwervingen”, klinkt het. “In de ondersteunende diensten hebben we ook mensen nodig: onderhoudsdiensten, techniekers mechanica, elektriciteit en meet- en regeltechniek. Voor het labo kijken we uit naar iemand die overweg kan met de nieuwe, hooggespecialiseerde analyseapparatuur.”

