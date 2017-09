Marc Coucke geeft meer uitleg over het ontslag van Yves Vanderhaeghe: "Ik moest mijn trots opzij zetten"

Bij KV Oostende gaf voorzitter Marc Coucke net voor de bekermatch tegen Union meer uitleg over het ontslag van coach Yves Vanderhaeghe. "Ik vind het ongelofelijk spijtig hoe het nu gelopen is, maar we staan laatste. Het risico om niet in te grijpen, was te groot geworden", aldus Coucke, die ook toegaf dat hij zijn trots moest opzij zetten en als voorzitter de knoop moest doorhakken...

"Yves Vanderhaeghe was én is een topcoach, en ook een topmens", begon Marc Coucke de persconferentie in de Versluys Arena. "We hoopten op een derde topjaar, maar we waren volledig bereid om een overgangsjaar te kennen. Maar als het op is tussen een groep en een coach, is het moeilijk om dat terug op de rails te krijgen. Vroeger noemde ik een ontslag als supporter ook altijd zever, en de schuld van de spelers. Maar nu wist ik dat ik als voorzitter moest ik ingrijpen. En dat ik de spelers niet heb ingelicht, dat was een bewuste keuze."

"We staan laatste, en als je het statistisch bekijkt, is het risico te groot om niet in te grijpen. We staan allerlaatste na theoretisch gezien niet eens het moeilijkste programma. Ik heb geprobeerd Yves uit de wind te zetten door te stellen dat we pas na tien speeldagen de situatie zouden evalueren. Maar dan halen we 1 op 6 tegen ploegen die ook niet in vorm waren. En dan zie je de reacties bij spelers en bij de trainersstaf... Dan moet ik mijn trots opzij zetten en als voorzitter de knoop doorhakken."

Geen lijstje

Hoe moet het nu verder met Oostende? "We hebben nog met niemand gesproken. We hebben ook geen lijstje voor een opvolger, want ik dacht niet dat het zover zou komen. Maar we hebben geen gebrek aan geïnteresseerde trainers. Iedereen die zich heeft aangeboden, zullen we bekijken. Maar een profiel op zich bestaat niet. Een crisismanager, dat bestaat ook niet", vindt Marc Coucke. "We willen onze beslissing ten laatste nemen tegen de volgende interlandbreak. En Adnan Custovic (de assistent van Yves Vanderhaeghe die nu interim-coach wordt), geven we alle kansen. We hopen dat hij goed kan presteren en dan zien we weer verder. Ik hoop dat een lijst van potentiële trainers nooit nodig zal zijn en Adnan het hier goed doet."