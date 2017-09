Catalaanse topambtenaren gearresteerd, FC Barcelona reageert: “Steunen de wil van het volk”

De spanning in Catalonië stijgt. Over anderhalve week is daar een referendum over de afscheuring van de regio, iets wat op veel verzet stuit in Madrid. Woensdag werden er de eerste separatisten opgepakt en werden financiële middelen bevroren. De Catalaanse president beschuldigt de Spaanse regering ervan “de facto de noodtoestand te hebben afgeroepen”. Voetbalclub FC Barcelona reageerde bij monde van woordvoerder Josep Vives.

Barça legde woensdagnamiddag een persconferentie in. “In de nasleep van de gebeurtenissen die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden - en vooral met betrekking tot de huidige politieke situatie in Catalonië - veroordeelt FC Barcelona, dat trouw blijft aan zijn historische inzet voor de verdediging van de natie, de democratie, de vrijheid van meningsuiting en zelfbeschikking, elke handeling die de vrije uitoefening van deze rechten kan belemmeren.”

“Daarom spreekt FC Barcelona zich publiekelijk uit voor alle mensen, entiteiten en instellingen die werken om deze rechten te waarborgen. FC Barcelona zal de wil van de meerderheid van het Catalaanse volk blijven ondersteunen, en dat op een civiele, vreedzame en voorbeeldige wijze doen.”

The FC Barcelona communique from Club spokesman, Josep Vives https://t.co/OL8CEFAOt3 pic.twitter.com/bj7jkn1jry — FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 september 2017

“Schending van fundamentele rechten”

Eerder op de dag werden dertien topambtenaren gearresteerd in Barcelona, waaronder de nummer twee van het ministerie van Economie en Financiën, Josep Maria Jové. De Catalaanse president beschuldigde de Spaanse regering ervan “de facto de autonomie van Catalonië te hebben opgeschort en de facto de noodtoestand te hebben toegepast”. Ook Spaanse premier Mariano Rajoy kreeg een veeg uit de pan. “Hij is totalitair en schendt fundamentele rechten.” Na de arrestaties kwamen duizenden mensen op straat om te betogen.

Het referendum over de afscheuring van Catalonië vindt plaats op 1 oktober, maar houdt Spanje al een tijdje in bedwang. Premier Rajoy liet al weten een afscheuring nooit toe te staan. Ook op voetbalgebied is er druk, want de voorzitter van de Spaanse voetbalbond verklaarde eerder al dat FC Barcelona niet meer mag uitkomen in de Primera Division al Catalonië onafhankelijk wordt. Ondanks enkele verbodsbepalingen van het grondwettelijk hof en een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie gaat het referendum voorlopig door.

Foto: REUTERS