Dokters verbaasd dat deze tweeling goed ter wereld kwam, maar toen verdween die plots

Een Indische vrouw is bevallen van een siamese tweeling die met hun buikholtes aan elkaar vastzitten. Beide baby’s hebben al hun ledematen en vitale organen, alleen kunnen de dokters niet zien welk geslacht de kindjes hebben tot ze kunnen overgaan tot een operatie om de twee kinderen van elkaar te scheiden, een operatie die de tweeling het leven moet redden.

De dokters in het ziekenhuis in Uttar Pradesh in Noord-India wisten niet wat ze zagen toen ze vlak voor de bevalling nog een scan namen van de baby. De moeder had nooit eerder een scan laten nemen, dus het was een complete verrassing dat ze ging bevallen van een siamese tweeling.

De bevalling verliep goed, maar de blijdschap van de dokters ging al snel over in onrust toen de tweeling en hun moeder plots verdwenen uit het ziekenhuis. Ook de kliniek waar de vrouw naar doorverwezen was voor de levensreddende operatie van haar tweeling, kreeg de vrouw nooit over de vloer.

“De moeder had al weeën toen ze aankwam in het ziekenhuis. En toen we een echografie deden, bevestigde die dat ze een tweeling zou krijgen”, aldus dokter Aggarwal die de baby’s hielp ter wereld te brengen. De bevalling verliep op een natuurlijke manier en op een uurtje tijd was de tweeling daar. “Het is heel zeldzaam. De vrouw heeft de tweeling moedig ter wereld gebracht en gelukkig maakten ze het allemaal goed.”

Hoewel beide baby’s elk alle vitale organen bezaten, deelden ze wel één navelstreng en dat vormt een groot nadeel volgens de dokter: “Als ze elk een navelstreng gehad zouden hebben, zouden ze veel sterker geworden zijn. Nu hebben ze absoluut een operatie nodig om hen een kans op overleven te geven.”

“Het was ongelofelijk om de twee baby’s te zien. Als we de ene stimuleerden, reageerden ze allebei en begonnen ze samen te huilen. Ze reageerden ook op wat de ander deed. Het was bijzonder om daarvan getuige te zijn.”

De operatie die de baby’s moet scheiden en hen een kans op overleven moet bieden, kan echter niet plaatsvinden zolang de moeder en haar kinderen vermist zijn. “Ik weet niet waar ze zich bevinden en of ze de tweeling misschien ergens anders heen gebracht heeft. Ik hoop alleen dat ze verdere hulp zoeken”, aldus dokter Aggarwal.