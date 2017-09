Oostenrijks international Sebastian Prödl blijft vier jaar langer bij Watford

Prödl (30), 64-voudig Oostenrijks international, ging in 2015 van Werder Bremen naar Watford. Sindsdien speelde hij 61 keer voor ‘The Hornets’. Vorig seizoen werd hij nog verkozen tot speler van het jaar bij Watford. Momenteel staat hij geblesseerd aan de zijlijn, een van de redenen dat Kabasele de voorbije drie wedstrijden mocht spelen.

“Hopelijk sta ik snel terug op het veld. Ik ben ongeduldig met het oog de vier komende jaren”, reageerde Prödl in een videoboodschap.

