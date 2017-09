Finale Champions League in 2019 vindt plaats in nieuw stadion Atlético, Baku ontvangt Europa League

De finale van de Champions League gaat in 2019 in Madrid door, zo besliste de UEFA woensdag. De eindstrijd van de grootste clubcompetitie trekt voor het eerst naar de thuishaven van Atletico Madrid, dat pas verhuisde. De Europa League-finale gaat in Baku door.

Bij de toekenning van de CL-finale ging het tussen het pas geopende Wanda Metropolitano in Madrid, vroeger bekend als Estadio La Peineta, en het nationaal stadion van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Madrid, dat ook in 2010 al de grote finale ontving in Santiago Bernabeu, kreeg uiteindelijk de voorkeur. Afgelopen seizoen ging de finale in Cardiff door, volgend jaar in Kiev.

Bakoe kreeg als troostprijs de finale van de Europa League op 29 mei 2019, de Champions League-finale zal op 1 juni doorgaan. De Europese Super Cup wordt in 2019 in het stadion van Besiktas in Istanboel gespeeld, de finale van de Champions League bij de vrouwen in Boedapest.