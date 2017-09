Frutos verrast meteen: zo speelt Anderlecht tegen Westerlo in de Croky Cup

Nicolas Frutos leidt Anderlecht woensdag een eerste keer als trainer ad interim. De Argentijn neemt tijdelijk over als T1 na het vertrek van René Weiler. Hij verrast meteen en speelt met drie achteraan. Lukasz Teodorczyk zit ook op de bank. Deze elf spelers mogen beginnen in de Croky Cup-wedstrijd tegen Westerlo…

Volg hier de wedstrijd Westerlo - Anderlecht LIVE!

Meteen een serieuze stijlbreuk met René Weiler dus, want Nicolas Frutos kiest voor drie verdedigers achterin. Josué Sa krijgt zijn eerste basisplaats en zelfs zijn eerste minuten bij paars-wit, hij staat in de driemansverdediging naast Spajic en Deschacht. Chipciu en Obradovic nemen de flanken voor hun rekening, terwijl het middenveld van paars-wit bestaat uit het duo Kums - Dendoncker. Voorin krijgt Harbaoui volop zijn kans, Onyekuru en Bruno staan op de flanken. Aanvoerder Sofiane Hanni is er niet bij, hij is lichtgeblesseerd aan de adductoren.

Opstelling Anderlecht: Boeckx - Sa, Spajic, Deschacht - Chipciu, Kums, Dendoncker, Obradovic - Bruno, Harbaoui, Onyekuru

Bankzitters: Sels, Gerkens, Stanciu, Appiah, Trebel, Beric, Teodorczyk

Opstelling Westerlo: Van Hout, Biset, Corstjens, Annys, De Ceulaer, Naessens, Alessandro, Christensen, Rommens, Oto’o, Rougkalas

Bankzitters: Van Langendonck, Jaeken, Osaguona, Osah, Heymans, Vangeel, Peffer, Van Den Bogaert