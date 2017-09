De bedgeheimen van Cath Luyten: “Ik ben dat gewoon kotsbeu”

Niemand ontsnapt aan de vragenronde van James op het einde van een ‘Gert Late Night’-aflevering, en ook Cath Luyten niet. Woensdag gaf ze een beetje van haar ziel bloot en werd ze heel openhartig over haar man. “Die blabla dat mijn man 23 jaar ouder is dan mij. Ik ben dat kotsbeu.”

“Ik vind je echt een manizer”, begint James. Maar dat hoorde Cath toch niet zo heel graag. “Oh, dat kwetst mij een beetje”, antwoordde ze daar op. Maar James wist zich er al snel uit te praten door te beginnen over haar man, voetbalcommentator Frank Raes. Als hij vraagt of ze het soms beu is dat er zoveel geschreven wordt over hun leeftijdsverschil is ze heel erg duidelijk. “Ik ben dat gewoon kotsbeu. Maar het is de man van mijn leven. Hij laat mij razen en zijn wie ik ben. Hij weet dat ik mijn vrijheid nodig heb en dat ik af en toe moet kunnen fladderen.”

Wanneer het gaat over de ziekte van Frank, wordt ze stil. Raes moest acht jaar geleden namelijk een openhartoperatie ondergaan waarbij hij een nieuwe hartklep en een cilinder aan de aorta kreeg. Daarnaast werden zijn kransslagaders ook verlengd. “Toen hij iets kreeg aan zijn hart… Ik denk dat dat het meest emotionele moment in mijn leven geweest is. De dokter belde mij zelfs op om het te vertellen, want Frank zelf kon het niet. Op voorhand was ik er eigenlijk niet ongerust in, want het was een gewoon routineonderzoek. Maar toen de dokter mij dus belde, dacht ik even: Shit, ik ben hem kwijt. Nu al.”