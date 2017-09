Definitief ongeschikt om te rijden, maar boodschappen doen mag nog voor hoogbejaarde bestuurder

Nieuwpoort - Liliane P. (83) werd begin dit jaar door de politierechter in Veurne definitief ongeschikt verkaard om nog met een auto te rijden. De aanleiding voor dat besluit was een klein ongevalletje dat Liliane veroorzaakt had. Hoewel ze zich voorovergebogen en met de steun van een wandelstok voortbeweegt, vindt het kranige vrouwtje dat zij best nog kleine uitstapjes kan maken met haar autootje, zoals boodschappen doen en vrienden bezoeken.

Een door de verdediging aangestelde deskundige schaart zich achter dit standpunt. Liliane P. kan nog veilig autorijden in heel specifieke en strikte omstandigheden. De eerste voorwaarde is dat ze aan de rechtbank een nieuw rijbewijs voorlegt dat die beperkingen bevat. In haar geval moet dat rijbewijs door de bevoegde diensten van de stad Nieuwpoort afgeleverd worden, maar die weigerden dat tot nog toe te doen.

“Zoiets heb ik in heel mijn lange carrière nog niet meegemaakt”, fulmineerde meester Rik Ascrawat. Op zijn vraag zal het parket nu zelf de documenten aan de stad Nieuwpoort vragen.