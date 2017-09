Historische bekerstunt in Nederland: vijfdeklasser kegelt titelverdediger Vitesse uit toernooi

Vitesse Arnhem is met het schaamrood op de wangen uitgeschakeld in de Nederlandse bekercompetitie. De titelverdediger raakte na 120 minuten voetballen niet voorbij vijfdeklasser AVV Swift. De strafschoppen moesten de beslissing brengen en daarin was ex-Anderlechtspeler Alexander Büttner de pechvogel. De linksachter miste als enige zijn elfmeter, Vitesse werd uitgeschakeld.

Foto: Photo News

De sensationele overwinning van AVV Swift tegen de ploeg uit Arnhem is historisch. De Amsterdamse club is namelijk de eerste amateurploeg die de regerende bekerkampioen al in de eerste ronde uitschakelt. Voor de geel-zwarte brigade was het nog maar de derde keer dat een amateurclub te sterk bleek in de KNVB-beker. Venray (1987) en FC Lienden (2008) deden het voor.