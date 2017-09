Advocaat verliest paard en vindt kilo's nagels voor zijn deur: "Ze hebben het op mij gemunt"

Wichelen - Advocaat Eric Van Hauwermeiren is ervan overtuigd dat iemand het op hem heeft gemunt. Vorige week september strooide iemand kilo's nagels uit aan zijn kantoor in Schellebelle. De raadsman heeft het uitdrukkelijk over kwaad opzet.

“Afgelopen vrijdag kwam ik van de weide waar een van mijn paarden in verdachte omstandigheden door zijn benen was gezakt en dat we hebben moeten laten inslapen”, vertelt advocaat Van Hauwermeiren. “Thuis waren tal van buren al bezig met het oprapen van de dakdekkernagels die de nacht ervoor met kilo’s voor mijn kantoor en in de buurt waren uitgestrooid.”

Verschillende buren op de Dendermondsesteenweg moesten hun banden vervangen en ook de raadsman zelf deelde in de brokken. “Hier passeren duizenden auto's, dus er kunnen wel meerdere slachtoffers zijn”, zegt de advocaat. Via Facebook roept hij de slachtoffers op om een klacht in te dienen bij de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen. “Best ook foto's nemen van de nagels in de garages of bandencentrales die voor herstelling zorgen. Houd de facturen bij en geef deze door aan de politiezone”, voegt hij eraan toe.

Negen nagels voor één auto

Overbuur Elke Van Caelenbergh vond liefst negen nagels in haar banden. “Zelf raapte ik er zo'n 350 op”, vertelt Erwin De Sutter, nog een buurman die slachtoffer werd. “De brandweer is met een achttal mensen komen rapen en nadien zorgde de gemeente met twee wagens voor het verdere opruimingswerk. Dat duurde vrijdag nog tot 22 uur.”

De politie startte alvast een onderzoek: “Voor zover nog niet gebeurd, vragen we de getroffenen om een verklaring te komen afleggen en de nodige bewijsstukken binnen te brengen.”

Advocaat Van Hauwermeiren verzamelt intussen ook bewijsstukken en zal een gerechtelijke procedure starten. “Ik ben ten stelligste overtuigd van zwaar kwaad opzet”, zegt hij. “En ik ken er ook de redenen voor. We zullen dan ook gerechtelijke stappen ondernemen. Het is bovendien niet de eerste keer dat ik geviseerd word. Meer ga ik hierover op dit moment niet zeggen. Overigens heb ik met de zak nagels die de brandweer hier afleverde, een voorraad waarmee ik jaren verder kan.”